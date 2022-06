POCO M4 Pro 5G si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Lanciato verso fine 2021, POCO M4 Pro 5G sta partendo ad aggiornarsi all'ultima MIUI 13 basata su Android 12. Così come molti altri modelli sugli scaffali targati Xiaomi, anche il mid-range POCO può così iniziare a fregiarsi della versione più recente del software della compagnia. Un aggiornamento che non riguarda solamente la versione della MIUI, che passa dalla 12.5 alla 13, ma anche quella di Android, che passa dalla 11 alla 12, con tutte le novità che ne conseguono.

È tempo di aggiornarsi a MIUI 13 e Android 12 per POCO M4 Pro 5G

In fase di roll-out, l'aggiornamento per POCO M4 Pro 5G riguarda la build V13.0.2.0.SGBMIXM, cioè la MIUI 13 Global su base Android 12 che però è ancora in fase Stable Beta. Ciò significa che l'aggiornamento sta venendo inviato solamente agli utenti Mi Pilot, i beta tester che dovranno segnalare la presenza degli ultimi bug da rifinire. In attesa che l'aggiornamento diventi pubblico, potete comunque scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per POCO M4 Pro 5G

