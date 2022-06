Starbucks lancia le cover limited per Samsung Galaxy S22 e Buds 2: ne vorrete una anche voi!

Per quale motivo un colosso della tecnologia come Samsung dovrebbe collaborare con la più grande catena di caffetterie al mondo, aka Starbucks? Molto semplice: per realizzare delle simpaticissime cover che vi faranno venir voglia (a patto che non lo abbiate già) di possedere un Samsung Galaxy S22 o delle Galaxy Buds 2!

Amanti di Starbucks? Le cover limited per Samsung Galaxy S22 e Buds 2 vi faranno perdere la testa

Proprio così: Samsung ha collaborato con Starbucks per realizzare delle cover in edizione limitata per la sua serie di smartphone di punta e per le Samsung Galaxy Buds 2. Costruite con materiali eco-compatibili e disponibili in quantità limitate solamente per alcune regioni (purtroppo non in Europa, ma solo in Corea del Sud), le cover possono essere acquistate dall'app Starbucks e lo shop Naver a partire da oggi.

Una delle cover più belle è sicuramente quella a forma di tazzina di caffè per Samsung Galaxy Buds 2, Buds Live e Buds Pro, molto simpatica e creativa, ideale per chi non vuole passare inosservato. In alternativa, i due colossi hanno pensato ad una soluzione molto più sobria ed elegante, una semplice cover in silicone di colore verde militare con logo Starbucks al centro.

Passando alle cover per smartphone, quella per il Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra si basano sul design in silicone con cinturino. Nel primo caso, ad esempio, sul cinturino con fantasie a strisce è stampato il logo Starbucks, mentre nel secondo il cinturino è stato trasformato in uno scontrino d'acquisto. Quelle per il Samsung Galaxy S22+ sono più classiche, ce n'è una con logo Starbucks in rilievo e un'altra con lo slogan conta le stelle nella tua galassia.

Purtroppo, non sappiamo se le cover verranno rese disponibili anche in altri paesi in futuro. Al momento la loro disponibilità è limitata alla Corea del Sud.

