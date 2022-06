Oclean Flow è lo spazzolino elettrico dall’autonomia eccezionale, a soli 23€

L'igiene orale è fondamentale per vivere al meglio (e senza guai) ma spesso i normali spazzolini sono poco efficaci, specialmente per via di un utilizzo non proprio corretto. Ormai sempre più persone sono passate ad una soluzione tech ed esistono modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. State pensando ad un nuovo spazzolino elettrico senza spendere una fortuna oppure volete provarne uno per la prima volta? Oclean Flow è dispositivo che fa al caso vostro: tanta autonomia, ben 5 modalità di pulizia e tanto altro, ora in sconto a circa 23€ con spedizione gratuita dall'Europa!

Lo spazzolino elettrico Oclean Flow scende ad un prezzo super con questo coupon!

Come anticipato poco sopra, Oclean Flow è lo spazzolino elettrico perfetto sia per chi cerca un prodotto economico ma completo, sia per gli utenti (neofiti o meno) che puntano ad un dispositivo semplice da utilizzare. Bello e minimale, Oclean Flow è dotato di setole DuPont ed è equipaggiato con un motore da 38.000 VPM, il che si traduce in una pulizia efficace ed approfondita.

L'acqua non è un problema, vista la presenza della certificazione IPX7, mentre il pratico timer integrato permette di avere sotto controllo la vostra sessione di pulizia (2 minuti e un segnale ogni 30 secondi per ricordarvi di cambiare zona da spazzolare). Una delle caratteristiche più importanti di Oclean Flow è senza dubbio l'autonomia: si parla infatti di 180 giorni di utilizzo con una singola carica!

Lo spazzolino elettrico è dotato di 5 modalità differenti, in base alle esigenze dell'utente o al momento della giornata.

Morning Relief (modalità mattino): perfetta per il primo lavaggio mattutino.

(modalità mattino): perfetta per il primo lavaggio mattutino. Night Clearout (modalità notturna): potente ed accurato, utile prima di andare a letto.

(modalità notturna): potente ed accurato, utile prima di andare a letto. Infinite Mode (pulizia classica): modalità standard senza timer, per chi non vuole limiti.

(pulizia classica): modalità standard senza timer, per chi non vuole limiti. Breath Refresh (pulizia sbiancante): la testina si muove su due assi e non solo su uno, utile anche per pulire la lingua.

(pulizia sbiancante): la testina si muove su due assi e non solo su uno, utile anche per pulire la lingua. Caring Mode (per denti sensibili): da utilizzare in caso di denti e gengive sensibili.

Volete saperne di più sullo spazzolino elettrico Oclean Flow? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Tirando le somme, si tratta di una soluzione ultra-economica ma in grado di regalare non poche soddisfazioni e di offrire la massima igiene per i vostri denti. Se lo spazzolino elettrico Oclean Flow vi ha conquistato, lo farà ancor di più grazie all'offerta con codice sconto presente su AliExpress: il prezzo scende ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dall'Europa! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. La promozione durerà fino alle ore 23:59 del 10 giugno.

Articolo sponsorizzato.

