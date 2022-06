Huawei MateBook D 16 e 16s arriveranno in Europa? Ci sono delle novità

Lo scorso mese, Huawei ha presentato in Cina due nuovi laptop della serie MateBook. Parliamo di Huawei MateBook D 16 e MateBook 16s, due potenti portatili che si prestano molto bene sia per un uso personale che per quello professionale, mettendo a disposizione degli utenti tecnologie e funzionalità a sostegno dei professionisti e dei creatori di contenuti. Ma arriveranno mai in Europa? Abbiamo la risposta a questa domanda!

Huawei MateBook D 16 e 16s arriveranno in Europa? Abbiamo una risposta

I nuovi Huawei MateBook D 16 e 16s con processori Intel di dodicesima generazione sono stati annunciati in Cina il mese scorso. Di recente, tuttavia, questi due laptop ed altri dispositivi Huawei come il foldable Mate Xs 2 e il tablet e-ink MatePad Paper sono stati protagonisti di un evento svoltosi in questi giorni a Instabul.

Ora, mentre lo smartphone pieghevole ha debuttato in Italia nella seconda metà del mese di maggio e il tablet proprio qualche giorno fa, l'annuncio in Turchia ci fa capire che sì, Huawei ha in programma di portare i nuovi MateBook in Europa, anche se al momento non si sa ancora quando ciò possa succedere. Il colosso cinese, infatti, non ha annunciato quando questi prodotti potranno essere acquistati in Europa, né a che prezzo.

Non appena avremo maggiori informazioni a riguardo, saremo pronti ad aggiornarvi. Intanto, se volete scoprire le specifiche tecniche complete dei nuovi laptop, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

