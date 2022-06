POCO X4 Pro 5G è il best buy dell’estate: ora a partire da 224€!

Dopo il lancio in occasione del MWC 2022, cominciano a fioccare tante occasioni, sia in offerta lampo che con codice sconto, dedicate a POCO X4 Pro 5G: andiamo a scoprire la promo migliore del momento, dove il dispositivo viene proposto al miglior prezzo e con spedizione dall'Europa. Uno smartphone che sa il fatto suo, ad un prezzo imperdibile!

Codice sconto POCO X4 Pro 5G: come risparmiare sul nuovo mid-range Xiaomi

Quando diciamo che a POCO X4 Pro 5G non manca nulla, non lo facciamo di certo per caso. Il dispositivo monta un display AMOLED a 120 Hz, una soluzione da 6.67″ Full HD+ con protezione Gorilla Glass 5. Abbiamo poi lo Snapdragon 695 a 6 nm, raffreddamento al liquido, 5.000 mAh di batteria, 67W di ricarica rapida ed una tripla fotocamera con un sensore principale da 108 MP. Ancora non siete convinti? Tranquilli, perché non mancano né l'NFC né l'ingresso mini-jack per le cuffie. Volete scoprire altro sul nuovo mid-range 5G di POCO? Allora non perdete la nostra recensione completa!

Il medio gamma di Xiaomi torna in offerta ad un prezzo super con codice sconto: POCO X4 Pro 5G scende ad un nuovo minimo su Goboo (nella versione da 6/128 GB), con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate sia il link all'acquisto che il coupon per risparmiare: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

