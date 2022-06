In ufficio nella massima comodità con la sedia Douxlife

Tra lavoro in ufficio e smart working, avere una seduta comoda mentre si sta alla scrivania è fondamentale. Se poi si può risparmiare qualcosa come nel caso della sedia da ufficio Douxlife Office DL-OC02, ora in offerta con codice sconto sullo store Banggood, allora diventa anche conveniente, specie con spedizione dall'Europa.

Codice sconto Douxlife Office DL-OC02: come risparmiare sulla sedia da ufficio in offerta

La sedia Douxlife si presenta estremamente ergonomica e pensata proprio per fornire la miglior postura possibile durante il lavoro. Il tessuto utilizzato per il rivestimento è traspirante ed per certi versi elastico, andando a fornire una comodità maggiore. Anche il poggiatesta è realizzato in maniera da fornire una poggiatura corretta. In più, come anticipato, la postura è sempre corretta grazie al supporto lombare integrato.

Dotata di ruote alla base così da poterla spostare comodamente, è possibile regolarne l'altezza fino a 1.23 metri, mentre lo schienale è reclinabile fino a 115° così da poter riposare in caso di momenti di pausa. Possiamo inoltre girarci con essa fino a 360°, così come sono presenti comodi braccioli per posizionare le braccia.

Per acquistare la sedia da ufficio Douxlife Office DL-OC02 in offerta, dovrete applicare il codice sconto di Banggood che trovate nel box in basso ed un altro Coupon del 5% che dovete riscattare nella pagina dedicata. Il tutto senza dimenticare la comoda spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

