BMAX MaxPad I9 Plus è ufficiale: e-book e serie TV in spiaggia, con meno di 90€

Design moderno, ampio schermo, scheda tecnica più che discreta e un prezzo decisamente competitivo. Parliamo del nuovo tablet BMAX MaxPad I9 Plus, un dispositivo molto interessante per giunta già disponibile ad un prezzo scontato!

BMAX MaxPad I9 Plus: tutto sul nuovo tablet economico, tra specifiche, prezzo ed offerte

BMAX MaxPad I9 Plus è un tablet dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo sfoggia un corpo sottile, presenta angoli arrotondati e un modulo fotocamera piuttosto grande che ospita un singolo sensore. Le cornici sono abbastanza spesse, ma in linea generale il design di questo nuovo tablet segue i trend della fascia di riferimento, ovvero quella medio-bassa.

Il dispositivo è dotato di un ampio schermo IPS da 10.1″ con risoluzione FullHD, offrendo contrasti elevati e colori più vivaci. Sotto la sua scocca si nasconde un SoC Rockchip RK3566 con processore quad-core Cortex-A55 con velocità di clock fino a 1.8 GHz. Si tratta di una soluzione a basso consumo energetico ed in grado di offrire delle buone prestazioni in più situazioni d'uso, grazie anche alla GPU Mali G52-3EE. Il tutto è accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD per scaricare le proprie app preferite e archiviare tutti i propri ricordi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, BMAX MaxPad I9 Plus presenta un obiettivo esterno da 5 MP e una selfie-camera da 2 MP, mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh che può essere ricaricata mediante USB-C. Infine, lato software troviamo tutte le più recenti funzionalità introdotte con Android 11 e connettività Wi-Fi.

Passando al prezzo e alla disponibilità, il tablet BMAX MaxPad I9 Plus può già essere pre-ordinato su Banggood al prezzo scontato di appena 89,49€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box presente qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora alla ricerca di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il