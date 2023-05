Unieuro Specials – 20%: NO IVA sulle TV per tutto il fine settimana!

La primavera è il momento adatto per acquistare un nuovo televisore per il tuo salotto. Grazie ai saldi tech l'occasione giusta è a portata di mano: Unieuro ha dato il via alla promozione NO IVA Specials Weekend, con una miriade di smart TV proposti a prezzo top!

Unieuro Specials TV Weekend: promozione NO IVA fino al 7 maggio

La nuova promozione Unieuro Specials TV Weekend è in tutto e per tutto un'iniziativa NO IVA. Durante il fine settimana (quindi fino al prossimo 7 maggio) è possibile acquistare uno smart TV con sconti a partire dal 20%. I modelli compatibili con la promo partono da 699€: si tratta quindi si soluzioni top dei migliori brand di tecnologia.

TV Samsung, LG, Sony, Hisense e sono solo: modelli OLED, in 4K, da 50″ e modelli colossali da 75″. Insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta! Come anticipato poco sopra l'iniziativa durerà fino al 7 maggio, quindi dai un'occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutti i modelli in offerta. Gli sconti partono dal 20% ma arrivano anche oltre il 50% su tanti televisori!

