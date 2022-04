Realme 9 5G fa prove d’Europa: spunta il possibile prezzo

Dopo aver visto la serie Realme 9 Pro arrivare anche in Italia, è tempo di vedere il modello base con connettività 5G, quanto meno in Europa, il cui prezzo sarebbe svelato da uno store. Infatti, sembra che ci ritroveremo, in fatto di costi di listino, un medio gamma a tutti gli effetti.

Realme 9 5G, ecco quale potrebbe essere il prezzo in Europa

Come veniamo a conoscenza del possibile prezzo in Europa di Realme 9 5G? Ce lo svela un placeholder di uno store europeo, che presenta la configurazione 4/128 GB (assente sul mercato indiano ad esempio) ad un prezzo di 278€. Ora, questo è ancora tutto da vedere, perché chiaramente non abbiamo alcuna notizia in merito all'arrivo del modello base dell'ultima serie Number, ma sarebbe abbastanza credibile.

Per chi non ricordasse l'eventuale configurazione, vi ricordiamo che abbiamo a che fare con uno smartphone dotato di pannello Full HD+ LCD a 90 Hz, un chipset MediaTek Dimensity 810, batteria da 5.000 mAh e fotocamera principale da 48 MP. Insomma, un medio gamma inquadrato che sostanzialmente va a migliorare quanto visto con Realme 8 5G.

Non sappiamo se Realme porterà poi anche la sua versione 9 SE 5G, decisamente più potente e interessante, ma è chiaro che a piccoli passi si stia procedendo verso l'approdo in Europa e, immaginiamo, anche in Italia dove il brand è in crescita. Per saperne di più su questi modelli, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

