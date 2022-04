vivo X80 completa il trio su Geekbench e conferma il top MediaTek

Dopo aver visto approdare su Geekbench i modelli Pro e Pro+ (forse Ultra?), è tempo anche per vivo X80 di finire in test benchmark. Lo smartphone della serie top gamma del brand si distingue per avere la stessa configurazione hardware del fratello maggiore, presentando anch'egli un chip Dimensity di alta fascia.

vivo X80 su Geekbench: il benchmark conferma MediaTek Dimensity 9000 come chipset

Cosa ci dice quindi il test di Geekbench? Come si può leggere, a parte i risultati in Single e Multi Core, abbiamo la conferma che il Soc utilizzato per muovere vivo X80 sarà proprio il Dimensity 9000 che dovremmo vedere anche su X80 Pro, andando a fare quindi da contraltare al modello flagship che invece si affida a Snapdragon 8 Gen 1.

A questo, è abbinato il fatto che avremo un taglio da 12 GB RAM (non sappiamo se ce ne sarà uno da 8 GB, ma non è escluso), ma anche la presenza di Android 12 che, a seconda dei mercati, avrà Origin OS Ocean oppure Funtouch OS 12. Queste info si vanno a sommare a quelle che stiamo ricevendo da settimane, cioè di un pannello AMOLED, una fotocamera da 50 MP (ancora da stabilire quale sensore) e poco altro, rispetto a quanto visto per i fratelli maggiori.

Se ne volete sapere di più, in ogni caso, vi lasciamo l'approfondimento dedicato a tutta la serie X80, nel caso che vivo batta un colpo per la presentazione.

