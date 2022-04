OPPO K10 e K10 Pro stanno arrivando: data di uscita confermata

Dopo il lancio del modello K10 in versione Global comincia a farsi strada la possibilità di vedere anche una variante maggiorata: OPPO K10 Pro è stato avvistato nel database del TENAA e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione sui dettagli trapelati, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 19/04: OPPO K10 e K10 Pro hanno una data di uscita, con tanto di conferma di alcune specifiche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO K10 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

OPPO K10 Pro

Il nuovo arrivato è spuntato nel portale dell'ente certificativo TENAA e stando ai vari insider si tratterebbe proprio di OPPO K10 Pro. Lo stile richiama proprio quello del modello standard, sullo stesso ente di certificazione è arrivato anche quel modello, che effettivamente conferma quanto visto. Tra l'altro, anche il brand ha dato conferma con i teaser ufficiali che segnalano anche la data di uscita. Lo smartphone è stato certificato in Cina quindi non è chiaro se arriverà o meno anche in versione Global e lo stesso vale per il modello base (forse come Reno?). Tornando alle caratteristiche, il corpo del Pro misura 162.7 x 75.7 x 8.68 mm per un peso di 196 grammi mentre quello base misura 164.3 x 75.8 x 8.7 mm per un peso di 205 grammi.

Passando poi agli schermi, il display di K10 Pro è un'unità da 6.62″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) ed un punch hole per la selfie camera. Lo schermo sembrerebbe essere un AMOLED E4 con refresh rate a 120 Hz. Quanto a OPPO K10 base, il pannello da 6.59″ Full HD+ LCD LTPS con alto refresh rate che può essere addirittura a 144 Hz, secondo alcune voci.

Specifiche tecniche

OPPO K10 base

I dettagli sulle specifiche tecniche di OPPO K10 Pro continuano unendo le informazioni dal TENAA con quelle ufficiali del brand. Lo smartphone avrà dalla sua lo Snapdragon 888, alimentato da una batteria a doppia cella da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W. Se guardiamo invece quanto ci riporta l'ente certificativo per OPPO K10 base, confermato sempre poi dall'azienda, troveremo invece il Dimensity 8000-Max, ben diverso dallo Snapdragon 680 del modello Global, accompagnato da 8/12 GB RAM e 128/256 GB storage. Inoltre, anche la batteria di questa versione è da 5.000 mAh, ma non sappiamo ancora se aspettarci anche qui gli 80W.

Il comparto fotografico offrirebbe per K10 Pro una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP (con Sony IMX766) mentre lato selfie si parla di un sensore da 16 MP. Per OPPO K10 invece sarebbe previsto un trittico da 64 + 8 + 2 MP sempre con una selfie camera da 16 MP.

OPPO K10 e K10 Pro – Prezzo e data di uscita

Non ci sono ancora dettagli sul prezzo ma OPPO ha confermato che la serie K10 arriverà in Cina il prossimo 24 aprile 2022, in piena competizione vivo con la serie S15.

This OPPO K10 Pro that is launching soon in China can also be flipped into a OnePlus product.



They have a PVT going around with SD888, centre punch-hole, 50MP (IMX766)+8MP+2MP, 16MP selfie, 5,000mAh battery & 80W charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 8, 2022

Nel frattempo, il noto insider indiano Yogesh Brar ci parla del possibile debutto di OPPO K10 Pro fuori dalla Cina: lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato Global con OnePlus, quindi sotto forma di rebrand. Purtroppo non vengono forniti altri dettagli e il leak si limita a “confermare” la presenza dello Snap 888, di una fotocamera da 50 + 8 + MP con IMX766, di una selfie camera da 16 MP ed di una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 80W. La possibile identità dello smartphone OnePlus è incerta: qualcuno ha parlato del prossimo Nord 3, ma sembra improbabile viste le specifiche trapelare in rete nei giorni scorsi.

Comunque non appare così strano che possa farsi strada l'ipotesi di un rebrand: in fondo i primi segnali in merito ad una “fusione profonda” ci sono già (basta pensare alle indiscrezioni in merito al pieghevole di OnePlus o al ritorno della serie Ace).

