Xiaomi Mi Note 10/10 Pro si aggiorna a MIUI 13 | Download

Nonostante le brutte notizie relative ad Android 12, l'aggiornamento alla MIUI 13 sta arrivando su Xiaomi Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro. Una notizia che potrebbe stranire qualcuno, visto che il modello Lite ha ricevuto l'ultima versione di Android. Tuttavia, ricordiamo che la serie Mi Note 10 venne lanciata sul mercato a fine 2019, con un software basato su Android 9 e MIUI 11. E come sappiamo, la politica degli aggiornamenti Xiaomi prevede due soli major update per i modelli di fascia medio/alta che non siano top di gamma.

Parte l'aggiornamento alla MIUI 13 per Xiaomi Mi Note 10/10 Pro: ecco le novità

Mettendo da parte il problema relativo ad Android 12, l'aggiornamento alla MIUI 13 per Xiaomi Mi Note 10/10 Pro è quello per la MIUI 13 Global. La build che è in fase di roll-out è la V13.0.1.0.RFDMIXM, tuttavia frenate gli entusiasmi. Questo perché l'aggiornamento è ancora fermo in fase Stable Beta, cioè destinato unicamente ai beta tester che fanno parte del programma Mi Pilot. Quando non verranno individuati bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente; fino a quel momento, potete scaricare e installare l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 per Xiaomi Mi Note 10/10 Pro

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il