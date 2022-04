Xiaomi 12 Pro batte tutti: è il flagship Global più potente su AnTuTu | Marzo 2022

I top gamma 2022 non smettono di sorprendere e questo si riflette anche nella classifica degli smartphone più potenti su AnTuTu nel mese di marzo. Nella nuova Top 10 infatti compare per la prima volta un chipset MediaTek, che piazza due dispositivi, circondati però ancora da soluzioni Qualcomm.

Aggiornamento 19/04: la versione Global della classifica Antutu di Marzo 2022 stravolge le cose. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo, nella nuova sezione dedicata alla classifica mondiale.

Classifica AnTuTu marzo 2022: MediaTek nella Top 10 grazie a OPPO e Redmi

Come si presenta quindi la classifica degli smartphone più potenti su AnTuTu per il mese di marzo 2022? Se vogliamo partire dalla vetta, troviamo un dispositivo da gaming (che non è affatto una sorpresa) e cioè Red Magic 7 Pro in versione 16/256 GB e Snapdragon 8 Gen 1 che ha totalizzato circa 1.03 milioni di punti. Seguono poi sul podio entrambi i modelli della serie iQOO 9, con la versione base clamorosamente avanti alla versione Pro. Dal quarto posto in poi però, iniziano le sorprese.

Infatti, giù dal podio troviamo Redmi K50 Pro, quindi dotato di MediaTek Dimensity 9000, che supera in classifica sia Nubia Z40 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 ma anche un altro MediaTek come OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition. Il dispositivo della Green Factory inoltre, tiene dietro ben 4 smartphone dotati del chipset top gamma Qualcomm, che nell'ordine sono: Xiaomi 12 Pro, Realme GT 2 Pro, Moto Edge X30 (che da noi è Moto Edge 30 Pro) e Redmi K50 Gaming.

Insomma, un mese di marzo 2022 che segna una nuova era in termini di potenza da parte degli smartphone, che per quanto riguarda MediaTek, potrebbe vedere sorprese non da poco nell'imminente classifica dei medio-gamma, dove Dimensity 8100 è pronto a fare faville contro gli avversari Qualcomm.

Arriva la classifica Global, con Xiaomi 12 Pro in testa | Aggiornamento 19/04

Dopo esserci dedicati alla classifica dei dispositivi più potenti in Cina è tempo di guardare anche al mercato internazionale. Antutu ha pubblicato la classifica dei migliori smartphone al mondo, ovviamente per quanto riguarda la sua piattaforma di benchmark e il mese di marzo 2022.

Le cose cambiano radicalmente rispetto alla versione cinese: sono sempre presenti i nuovi Xiaomi 12 Pro e OPPO Find X5 Pro, così come Realme GT 2 Pro, ma troviamo anche una valanga di modelli targati Samsung ad impegnare buona parte della classifica. Lo smartphone più potente su Antutu, in versione Global, è Xiaomi 12 Pro; il top di gamma della casa di Lei Jun è seguito a ruota da Moto Edge 30 Pro mentre il terzo posto del podio spetta al flagship di Realme.

Xiaomi 12 Pro Motorola Edge 30 Pro Realme GT 2 Pro Xiaomi 12 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (8 Gen 1) Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (Exynos 2200) Samsung Galaxy S22+ 5G (8 Gen 1) Samsung Galaxy S22+ 5G (Exynos 2200) OPPO Find X5 Pro Samsung Galaxy S22 5G (Exynos 2200)

Tra parentesi, la “vittoria” di Xiaomi arriva proprio qualche settimana dopo l'ennesima questione dei benchmark truccati (proprio dedicata all'ultimo top di gamma del brand).

