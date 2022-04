Amazon sgancia la bomba e sfida i corrieri: arriva Buy with Prime, cosa è?

Amazon ha presentato oggi Buy with Prime, il nuovo servizio di logistica che permette agli utenti di effettuare acquisti Online presso un qualsiasi negozio partner beneficiando di tutti i vantaggi del programma Prime. In altre parole, quando il servizio sarà attivo anche in Italia, potremo acquistare dai nostri negozi preferiti – quelli che sceglieranno di aderire all'iniziativa, ovviamente – potendo sfruttare il servizio di consegna gratuita, veloce e sicura di Amazon.

Amazon presenta Buy with Prime, il servizio che farà concorrenza ai corrieri italiani

Buy with Prime competerà direttamente con i corrieri statunitensi prima (il servizio, infatti, sarà inizialmente disponibile solamente negli USA) e di altri mercati poi. Con questa iniziativa, Amazon si rivolge tanto ai commercianti quanto ai membri Prime, offrendo ai primi la possibilità di contare su di un servizio di logistica solido, sicuro ed efficiente, mentre ai secondi offre la possibilità di estendere i benefici della consegna con Prime anche per quegli acquisti che vengono effettuati all'esterno dell'e-commerce.

“Buy with Prime è un nuovo modo per aumentare i vantaggi degli acquisti Prime, tra cui spedizione veloce e gratuita, un'esperienza di pagamento senza interruzioni e resi gratuiti, ai negozi online dei commercianti, aumentando in definitiva la selezione per i membri Prime”, spiega Amazon in un comunicato ufficiale.

I commercianti, quindi, oltre a sfruttare il servizio di evasione degli ordini di Amazon per la consegna dei propri prodotti, potranno anche beneficiare del servizio di reso gratuito per gli ordini idonei. I clienti Prime, invece, potranno usufruire di tutti i vantaggi Prime anche per quegli acquisti che verranno effettuati in piattaforme che non siano Amazon, e quindi: spedizioni gratuite illimitate, consegne rapide (in alcune città il servizio di consegna è garantito in un'ora o comunque in giornata) e accesso a servizi esclusivi.

Buy with Prime verrà lanciato in USA nel corso di quest'anno, ma per tutto il 2022 resterà un servizio al quale i commercianti potranno chiedere di partecipare solo su invito.

