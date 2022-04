Redmi Note 12 Pro e Note 12 Pro+ sempre più vicini: nuovi dettagli dal TENAA

Il debutto della nuova serie della costola di Xiaomi si avvicina e il segnale più chiaro di tutti è di certo la comparsa di ulteriori dettagli all'interno del database del TENAA. Redmi Note 12 Pro e Note 12 Pro+ sarebbero spuntati nel portale dell'ente certificativo cinese, svelando alcuni dettagli delle specifiche: ecco che cosa ci aspetta con i prossimi modelli top della gamma.

Redmi Note 12 Pro e Note 12 Pro+ sono stati avvistati sul TENAA con i primi dettagli tecnici

Purtroppo il TENAA sta centellinando le informazioni e si stanno aggiungendo man mano delle novità in merito alla futura gamma di mid-range di Xiaomi. I due smartphone in versione Pro sarebbero apparsi da alcune ore, con vari dettagli tecnici. Non si tratta di specifiche esaustive a tutto tondo, ma ci certo sono degli indizi utili per provare a farci un'idea dei prossimi modelli. Redmi Note 12 Pro è apparso con la sigla 22041216C: stando al TENAA avremo tra le mani un dispositivo che misura 163.64 × 74.29 × 8.8 mm, dotato di un pannello da 6.6″. All'interno troverà spazio una batteria da 4.980 mAh (quasi sicuramente 5.000 mAh).

Si passa poi al modello siglato 22041216UC: si tratterebbe di Redmi Note 12 Pro+, versione maggiorata. I miglioramenti sarebbero tutti nelle specifiche dato che dimensioni e display restano invariati. Avremo quindi la medesima diagonale e lo stesso corpo; probabilmente il pannello offrirà delle migliorie e lo stesso sarà per il comparto tecnico e la fotocamera. La batteria scende a 4.300 mAh, probabilmente 4.500 mAh effettivi.

Ovviamente in entrambi i casi avremo Android 12; di recente si è parlato poi di un taglio da ben 512 GB, forse appannaggio della sola versione Pro+. Passando alle indiscrezioni sulla parte tecnica, si dice che la serie Redmi Note 12 farà parecchio affidamento su soluzioni MediaTek: tra queste spuntano i nomi del Dimensity 1300 e del Dimensity 8000, ma ovviamente mancano conferme ufficiali.

