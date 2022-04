Samsung: in arrivo una nuova batteria da “auto” per smartphone, debutterà con la serie Galaxy S23?

Samsung starebbe pensando di adottare e adattare la sua tecnologia di costruzione delle batterie dei veicoli elettrici per la realizzazione di unità per smartphone più durevoli e performanti. Il nuovo design permetterebbe un aumento della capacità della batteria dello smartphone superiore al 10%.

I prossimi smartphone Samsung potrebbero avere una nuova batteria più performante

Secondo alcune fonti coreane, Samsung potrebbe presto implementare il modello costruttivo delle batterie per veicoli elettrici nello sviluppo e realizzazione di nuove batterie per smartphone e tablet molto più efficaci.

Il nuovo modello chiamato Stacking sostituirà l'attuale Flat Jelly Roll e comporterà l'adozione di un design di tipo impilato: le celle della batteria, anziché essere avvolte in una sorta di rotolo appiattito, vengono impilate l'una sull'altra, mantenendo le stesse dimensioni ma beneficiandone in termini di capacità.

Questa tecnica permetterebbe a Samsung di realizzare batterie per smartphone con capacità maggiori del 10% o più rispetto le attuali tecnologie. Per porre un esempio, uno smartphone Samsung dotato di una tradizionale batteria di tipo Flat Jelly Roll con una capacità di 5.000 mAh potrebbe beneficiare di una batteria di tipo Stacking da 5.500 mAh occupando lo stesso spazio.

Stando a quanto riferito dalla fonte, infine, Samsung affiderà la produzione delle nuove batterie per smartphone allo stabilimento di Cheonan (Seoul) e investirà almeno cento miliardi di won (circa settantacinque milioni di euro al cambio attuale) nell'acquisto di attrezzature e materiali necessari per la produzione. Al momento non sappiamo quando le nuove batterie verranno implementate sui nuovi smartphone Samsung, ma si spera che la tecnologia sarà pronta per il debutto della serie Samsung Galaxy S23.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il