Xiaomi Watch S1 ed S1 Active in arrivo in Europa

Durante l'evento dedicato alla serie 12 in Cina (a proposito, avete dato un'occhiata alla nostra recensione del modello Pro?), Xiaomi ha presentato ufficialmente anche il nuovo Watch S1, indossabile premium dotato di caratteristiche davvero niente male; secondo le ultime indiscrezioni sembra che lo smartwatch arriverà anche in Europa e che per l'occasione si sdoppierà in due modelli.

Xiaomi Watch S1 ed S1 Active: sono loro i nuovi indossabili per l'Europa?

Al momento è ancora tutto nebuloso e – soprattutto – in cerca di conferma: tuttavia sembra che Xiaomi Watch S1 sia in dirittura d'arrivo anche alle nostre latitudini. L'indossabile dovrebbe fare capolino in Europa e sarà accompagnato anche dal modello Xiaomi Watch S1 Active: non sono ancora chiare le differenze e pare – ad un primo impatto – che l'unico dettaglio significativo sia rappresentato dal cinturino (in pelle, nel caso della versione Active).

Watch S1

Watch S1 Active

Per quanto riguarda le varie specifiche, non dovremmo trovare novità rispetto alla variante lanciata in Cina. Si parla quindi di un indossabile top con un display AMOLED da 1.43″, 4 GB di storage, NFC, GPS integrato, microfono e speaker per le chiamate Bluetooth. Ovviamente non mancheranno l'impermeabilità fino a 5 ATM (circa 50 metri) ed un elegante frame in acciaio inossidabile, così come il supporto ad oltre 200 watch faces e 117 modalità sportive. Presente all'appello la possibilità di richiamare Alexa mentre lato autonomia dovremmo avere una batteria da 470 mAh (non è chiaro se sotto questo aspetto il modello Global ricalcherà la variante cinese).

Non ci sono informazioni circa il periodo d'uscita di Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active mentre per il prezzo si parla di circa 200/250€. Restiamo in attesa di ulteriori novità e – soprattutto – di un'eventuale conferma da parte della casa di Lei Jun.

