OPPO Reno 7Z 5G avvistato: le serie Reno accoglierà un nuovo modello

La famiglia Reno sta per dare il benvenuto ad un nuovo membro: OPPO Reno 7Z 5G è in dirittura d'arrivo (ma non sappiamo ancora in quali mercati) e in questo approfondimento andremo a raccogliere tutte le indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche, al prezzo e al periodo d'uscita.

OPPO Reno 7Z 5G: tutto quello che sappiamo finora

Al momento si sa davvero poco della nuova aggiunta alla serie Reno. Le uniche informazioni ci arrivano dalle certificazioni NBTC e TUV, le quali confermano anche il nome commerciale OPPO Reno 7Z 5G. Il dispositivo avrà dalla sua una batteria da 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 33W ma, purtroppo, non abbiamo altre informazioni. Per il design, possiamo ipotizzare la vicinanza al resto della serie Reno 7 ma mancano render.

Oppo Reno 7 Z 5G appears on NBTC & TUV certification.

– 4500mAh battery

– 33 watt charging#Oppo #OppoReno7Z pic.twitter.com/iehoqJEuLO — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 4, 2022

Viste le caratteristiche del predecessore Reno 6Z possiamo immaginare la presenza di un display AMOLED da almeno 6.4″ con risoluzione Full HD+. Per la fotocamera è probabile che avremo un passo avanti rispetto al modulo da 64 + 8 + 2 MP (con grandangolo e macro) visto a bordo della versione precedente, ma – come sottolineato – siamo ancora in attesa di dettagli.

OPPO Reno 7Z 5G – Prezzo e uscita

Vista la comparsa in varie certificazioni, probabilmente OPPO Reno 7Z 5G farà capolino nel corso dei prossimi mesi. Quasi sicuramente non ci sarà bisogno di attendere fino al mese di luglio (periodo di uscita del 6Z) ma, ovvio, l'ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese. Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

