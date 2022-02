Lenovo ThinkBook 13x ufficiale in Italia con processore Intel di undicesima generazione!

Lenovo annuncia ufficialmente l'arrivo di ThinkBook 13x nel mercato italiano: il nuovo laptop è dotato di processori Intel Core di undicesima generazione ed aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena sarà disponibile. Ultra leggero ed elegante, nel suo chassis in alluminio anodizzato con finitura dual tone, con nuove funzioni pensate per il lavoratore moderno tutte da scoprire.

Lenovo ThinkBook 13x sbarca in Italia: tutto sul nuovo laptop top gamma

Disponibile in due colorazioni, Storm Grey e Cloud Grey, il nuovo ThinkBook 13x non ha solo lo stile come punto di forza, bensì un comparto hardware degno di nota: 16 GB di RAM, fino ad 1 TB di memoria interna ed i processori Intel Core di undicesima generazione che, in sinergia con la gestione intelligente della batteria da 53 Wh – con possibilità di ricarica wireless e supporto carica rapida da 65W – e la connettività Intel Thunderbolt 4 con Wi-Fi 6, consentono al lavoratore moderno di usufruire di un'operatività veloce e versatile.

Il display è una soluzione con cornici super ottimizzate, un pannello IPS 2K touch antiriflesso da 13.3″ (in 16:10) con HDR Dolby Vision. Si tratta di uno schermo a bassa luce blu, che consente di lavorare per diverso tempo senza affaticare eccessivamente la vista, mentre i 12,9mm di spessore ed il peso inferiore a 1,2kg rendono ThinkBook 13x semplice da trasportare.

Grazie alle nuove funzionalità di Lenovo Vantage, pensate appositamente per gli utenti aziendali, si può facilmente accedere a Meeting Manager e Creator Center, e grazie all'espansione prevista dei servizi Vantage Smart Performance anche la sicurezza, la manutenzione e le prestazioni riceveranno un occhio di riguardo. Inoltre, i prodotti Lenovo ThinkBook sono disponibili in Italia con Lenovo Premier Support, servizio in grado di fornire assistenza avanzata hardware e software 24/7 per 365 giorni l'anno.

Se il nuovo laptop firmato Lenovo vi ha conquistato, ThinkBook 13x è disponibile a partire da 1369€ sullo store ufficiale: date un'occhiata alla pagina dedicata, in attesa che le varie configurazioni del terminale siano in vendita.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il