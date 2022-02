Stanco di TikTok? Elimina l’account!

TikTok è sicuramente il social network più utilizzato al mondo, in proiezione, insieme ad Instagram. Ma non a tutti può piacere e soprattutto, c'è chi l'ha provato e vuole poter cancellare la propria iscrizione. In questa guida vi spieghiamo come eliminare l'account TikTok in maniera definitiva dal vostro smartphone.

Come eliminare l'account TikTok da smartphone

La premessa che facciamo prima di procedere con la guida per cancellare il profilo TikTok è quella di rendervi consapevoli che, eliminandolo appunto, perderete tutti i video e ci sarà la disattivazione dell'account entro 30 giorni da quando avete richiesto questa operazione. In poche parole, sarà irreversibile. E soprattutto, questa procedura è identica sia per smartphone Android che iPhone, purché sia fatto tramite questi dispositivi e quindi non da browser PC.

Andare su Gestione Account Premesso che abbiate a mente la vostra password TikTok, fondamentale per il procedimento, bisogna andare alla voce Gestione Account arrivandoci dall'icona Profilo (l'omino in basso a destra), poi su Impostazioni e Privacy che trovate in alto a destra sull'icona delle tre linee orizzontali e infine, proprio su Gestione Account. Cliccare su Elimina l'account e seguire la procedura preliminare Entrati in Gestione Account, bisognerà dirigervi su Elimina l'account. Da lì, vi chiederà i motivi del vostro “addio” (è facoltativo, tranquilli) e prima di procedere vi chiederà anche se volete scaricare tutti i vostri contenuti prima di cancellare il profilo. Se non vi interessano, passate avanti, altrimenti attendete che il download sia completato. Inserire la password ed eliminare l'account Arrivati all'ultimo passaggio, vi basterà inserire il codice a 6 cifre che arriva tramite SMS, la vostra password e poi cliccare sul riquadro rosso Elimina l'account per poter chiudere la procedura.

Questi erano i pochi, semplici passaggi su come eliminare definitivamente il vostro account TikTok. Semmai invece doveste ripensarci, abbiamo un paio di guide interessanti come quella per non perdere i video dei nostri tiktoker preferiti oppure come recuperare un video che avete visto.

