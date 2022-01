vivo Y55 5G ufficiale: un nuovo competitor per Redmi

C'è un nuovo esponente per la fascia economico di vivo e si chiama vivo Y55 5G. Come prevedibile, è uno dei molteplici modelli di smartphone della serie Y che la compagnia è solita lanciare in giro per il mondo. Vediamo quali sono le sue caratteristiche tecniche e il prezzo a cui viene proposto.

vivo Y55 5G ufficiale: tutte le novità per la fascia low-cost

Disponibile nelle colorazioni Galaxy Blue e Star Black, vivo Y55 5G misura 164 x 75,84 x 8,25 mm e ha un peso di 187 g. Ha uno schermo LCD da 6,58″ Full HD+ (2408 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 401 PPI e refresh rate a 60 Hz. Ha un design con notch a goccia per contenere la selfie camera da 8 MP f/1.8. Posteriormente, invece, c'è una tripla fotocamera da 50+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con grandangolare e sensore macro. Lateralmente c'è invece il sensore di scansione biometrica delle impronte digitali.

Sotto al cofano troviamo il collaudato MediaTek Dimensity 700, SoC a 7 nm con CPU octa-core Cortex-A76 a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2. I tagli di memoria comprendono 4 GB di RAM LPDDR4X (con +1 GB di Virtual RAM) e 128 GB di archiviazione espandibile via microSD fino a 1 TB. La batteria è una 5.000 mAh con ricarica a 18W, mentre il software si basa sull'ultima versione dell'interfaccia proprietaria Funtouch OS 12. Il reparto connettività comprende dual SIM 5G, così come Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS e USB Type-C.

vivo Y55 5G è stato presentato ufficialmente in Taiwan a un prezzo di 7.990 NTD, pari a circa 254€. Vedremo se e quando arriverà anche in Europa.

