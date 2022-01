Recensione NOVOO Omni: la tua energia all’aperto, dal notebook alla bici!

Le attività all’aperto, specie quelle prolungate, necessitano ormai di energia elettrica, con l’amplificarsi dei dispositivi elettronici e di mezzi elettrici che utilizziamo per escursioni o vacanze ad esempio in campeggio. Una soluzione che può risolvere questa necessità energetica può essere un power station portatile, come nel caso del NOVOO Omni, pensato proprio per corrispondere ogni necessità che concerne l’outdoor moderno e che abbiamo provato nella nostra recensione.

Recensione NOVOO Omni | Power station portatile

Contenuto della confezione

Cosa troviamo nella confezione del generatore NOVOO? Essendo un prodotto molto completo di uscite e ingressi, non necessita di adattatori, quindi oltre al prodotto vero e proprio, abbiamo semplicemente l’alimentatore per ricaricarlo e un adattatore per auto, quello che va di solito inserito dentro l’accendisigari.

Struttura e materiali

Veniamo ora a quella che è la parte più ampia da illustrare: la struttura del NOVOO Omni in recensione. Questo generatore portatile, trova le sue porte sul lato anteriore, in cui possiamo trovare sia l’uscita AC con un massimo di 230V e sia quelle DC a 12V (tra cui quella dell’accendisigari), oltre poi alle varie uscite USB, dove troviamo alloggiati una Type-C, un’uscita USB-A 3.0 e 2 uscite USB-A 2.0. Sul lato sinistro troviamo anche una torcia per illuminare durante le attività notturne, mentre al centro è presente un display LCD per monitorare lo stato della ricarica.

Quanto ai materiali, il policarbonato utilizzato è molto resistente e pensato per l’utilizzo Outdoor. Essendo poi abbastanza compatta nelle dimensioni, è possibile trasportarla comodamente in uno zaino di medie dimensioni, il che riduce di molto la combinazione di bagagli da portare, anche perché è tutto sommato leggera come power station.

Funzionamento

Il NOVOO Omni, come ribadito, è una power station portatile che può essere utilizzata in prevalenza in Outdoor, ma potrebbe essere utile anche all’interno. Questo perché i suoi usi di ricarica, vista la presenza delle porte più disparate, possono servire anche in un garage o comunque per dare potenza ad un monitor PC o perché no, al computer stesso o anche gli schermi di casa.

Ma guardando a ciò che si può fare fuori casa, vi può tornare utile per azionare o ricaricare gli aspirapolvere per auto o per i camper, oppure se avete bici elettriche o monopattini, può tornarvi utile per ricaricarli. Nello specifico, abbiamo fatto un test con una Mountain bike elettrica e questa ha risposto presente al momento della ricarica, che viene segnalata dal monitor del generatore NOVOO con l’icona DC Out e l’erogazione di riferimento. In generale, con tutte le porte riesce ad erogare una potenza di 296 Wh.

Come abbiamo detto però, non si caricano solo cose da esterno, ma anche dispositivi elettronici come i nostri laptop o anche gli smartphone. Abbiamo effettuato la prova con un MacBook Pro e dobbiamo dire che la carica era stabile e anche abbastanza in linea con le esigenze energetiche. Abbiamo provato la ricarica tramite Type-C in questo caso, perché ha lo standard Power Delivery fino a 45W. Per gli smartphone, lo standard QuickCharge 3.0 a 18W va benissimo. Abbiamo provato sia con uno smartphone Android che un iPhone e li ha ricaricati senza problemi.

Autonomia

Come si comporta in fatto di autonomia questa power station portatile? Dobbiamo dire che la carica è sufficiente per fare diversi giorni con un uso standard nel caso dovete ricaricare cose piccole o dispositivi elettronici. Questo è grazie alla batteria da 80.000 mAh, che permette quindi di star tranquilli in caso di uscita prolungata.

Quanto alla ricarica, se utilizzate il suo alimentatore in dotazione o anche un pannello solare (specie se camperesti oggi è comune, ma non è incluso), ci vorranno quelle 6-7 ore per ricaricare il generatore NOVOO. Se invece lo ricaricate con l’auto, tramite accendisigari, ci vorranno circa 9 ore. Nel caso poi voleste andare più comodi, anche un caricabatterie Type-C, massimo a 45W, può ricaricarvi l’Omni in circa 7 ore.

Recensione NOVOO Omni – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi, alla fine della prova, di questa power station portatile? NOVOO Omni è sicuramente indicato per chi ama la vita all’aria aperta e vuole includere più operazioni come il lavoro o il tempo libero mentre si è in viaggio. Può seriamente tornare utile come generatore supplementare magari al generatore principale di un camper o se semplicemente dovete star fuori pochi giorni e non necessitate di ricaricarlo dopo aver fatto le varie attività.

Per chi ha un mezzo elettrico può essere un valido alleato, anche perché è molto semplice da trasportare e quindi si può piazzare praticamente ovunque nella stanza d’ufficio o a casa. Ma dove possiamo comprare questo comodo generatore energetico? Lo trovate in super offerta su AliExpress ad un prezzo inferiore ai 250€ grazie alla promozione che il brand ha avviato fino al prossimo 21 gennaio 2022.

