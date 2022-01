Urtopia Carbon: la smart eBike per veri sportivi ora in offerta lancio su Indiegogo

Le eBike sono ovunque e sono davvero per ogni tipo di utente, dal casual allo sportivo. Ma l'evoluzione di questo settore denota una crescita sempre più smart, come nel caso della nuova bici Urtopia Carbon, realizzata con materiali di pregio e con tante funzioni intelligenti, che potete acquistare in offerta lancio su Indiegogo.

Urtopia Carbon: come risparmiare sulla nuova bici elettrica smart in offerta

Come si presenta questa bella eBike? Dalle linee sportive e leggere, abbiamo una bici realizzata senza che i cavi che la compongono siano visibili, quindi senza possibili componenti anti-estetiche. A questo si aggiunge una struttura quasi del tutto in carbonio, che la porta a pesare solo 14 kg.

Grazie poi al suo sensore di coppia, invece che di quello di velocità, Urtopia Carbon permette di gestire la potenza del motore in base alle prestazioni, portando quindi la batteria ad essere più efficiente e duratura fino a 130 km di autonomia. Mentre non dovrete temere per le frenate grazie ai doppi freni a disco idraulici.

Per monitorare la vostra uscita, potete servirvi poi del moderno display LED sul manubrio, da cui potete controllare la bici tramite controllo vocale. Ma non finisce qui, perché dicevamo che è una eBike smart e questo ci porta ad avere anche un GPS integrato, un giroscopio e lo sblocco con impronta digitale. Tra l'altro, sono presenti 5 modalità di pedalata. Infine, proprio come uno smartphone, potete aggiornare la vostra bici tramite OTA.

Per poter acquistare la Urtopia Carbon, dovrete servirvi della piattaforma Indiegogo, dove potrete comprarla in offerta lancio in sconto di quasi la metà del prezzo, che considerate le qualità, è da ritenere davvero considerevole. In basso trovate il link all'acquisto, ma ricordiamo che il periodo promozionale è valido fino al prossimo 29 gennaio 2022. Per tutte le altre info potete consultare il sito ufficiale del brand. N.B. Se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il