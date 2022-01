Eskute guarda a nuove bici nel 2022 per bissare il successo del 2021

Il 2021 è stato un anno molto prolifico per i brand specializzati in mobilità elettrica come Eskute. L'azienda ha lanciato quattro modelli di bici elettrica ed il successo ottenuto permette di guardare con fiducia al 2022 con nuovi modelli sia per la città, che per la montagna.

Eskute: quali sono le caratteristiche su cui puntare per le bici elettriche 2022?

Le bici elettriche Eskute si sono sicuramente distinte per essere sicuramente molto prestanti ma anche attente alle esigenze degli utenti. La regolamentazione europea per il motore ad un massimo di 250W ha permesso a tanti di poter acquistare sia un modello urbano che off-road. E a dirla tutta, il brand ha fatto in modo che anche chi necessitasse di un modello più prestante, con le bici Wayfarer e Voyager Pro potesse avere ciò che necessitava. Questo grazie al motore di cui sono dotate che garantisce una miglior trazione e stabilità, risparmiando di molto sui consumi.

Su queste basi, si fonderanno poi i modelli che Eskute vuole lanciare per il 2022, come ci spiega anche il CEO del brand, Alan Chen: “Il mercato delle e-bike ha attirato molta attenzione negli ultimi anni. In Eskute, abbiamo conquistato la fedeltà dei clienti nel 2021 grazie alle nostre capacità di ricerca e sviluppo e alla solida catena di approvvigionamento. I nostri modelli 2022 si baseranno sulle salde basi delle nostre e-bike esistenti e incorporeranno il feedback dei clienti per offrire un'esperienza di guida migliorata ai consumatori di tutto il mondo“.

Insomma, un divenire che si prospetta sempre più importante. Nel frattempo che però debuttino i nuovi modelli, potete dare un'occhiata alla Eskute Voyager, ora in sconto grazie ad un'ottima offerta dello store ufficiale, dove trovate tutte le informazioni in merito. Trovate il link all'acquisto qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

