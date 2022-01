La sicurezza della tua casa passa per la nuova serratura smart Xiaomi Mijia

Volete dare ancora di più un tocco smart alla vostra casa? Allora, dopo luci e speaker è arrivato il momento di puntare ad una serratura smart e ovviamente Xiaomi Mijia ha la risposta giusta: l'incarnazione Door Lock Youth Versione scende di prezzo su Banggood (con spedizione dall'Europa).

Codice sconto Xiaomi Mijia Door Lock Youth Version: la tua serratura smart la massima sicurezza

La serratura smart Xiaomi Mijia Door Lock Youth Version è una soluzione dallo stile minimale, dotata di una pulsantiera numerica ed un lettore d'impronte digitali integrato. Quindi è possibile utilizzare vari metodi di sblocco: tramite codice, impronte, app oppure chiave. Insomma, se puntate alla sicurezza senza spendere una fortuna questo ennesimo accessorio tech di Xiaomi farà di certo al caso vostro.

La serratura smart Xiaomi Mijia Door Lock Youth Version arriva su Banggood, ovviamente in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

