Recensione UGREEN HiTune X6: isolamento di livello e buon audio

Gli auricolari TWS sono ad oggi uno degli accessori indomabili più necessari sul mercato. Essi ci permettono di tenerci in contatto con colleghi e parenti durante le chiamate, rilassarci con la musica e anche isolarci, in caso di ANC, quando abbiamo bisogno di concentrazione. Non tutte però hanno uno stile appagante e se si cerca anche questo, gli auricolari UGREEN HiTune X6 che abbiamo provato per questa recensione, potrebbero fare al caso vostro.

Recensione UGREEN HiTune X6

Contenuto della confezione

Molto curata e semplice, la confezione degli HiTune X6 in recensione contiene quanto serve per un’esperienza completa. Oltre agli auricolari, abbiamo vari gommini per i padiglioni, il case il cavo di ricarica Type-C e la manualistica. Possiamo dire che va bene così.

Design e materiali

Un design che possiamo definire molto vicino a prodotti di fascia alta, sebbene costino di meno, grazie a quell’aspetto metallico e compatto di cui si avvalgono le cuffie UGREEN. Il materiale utilizzato è prevalentemente policarbonato, anche per il case, ma che non sfigura grazie alle finiture opache, che quindi non trattengono affatto le ditate.

Funzioni smart

Sebbene manchino di un’applicazione, ma può starci, le funzioni smart delle HiTune X6 sono precisi e utili. Abbiamo la funzione Play/Pausa con un tocco, cliccando due volte possiamo alzare o abbassare il volume in base al fatto che sia a destra o a sinistra, mentre contro 3 tocchi si cambia brano. In chiamata, tenendo premuto per 2 secondi si risponde, si riaggancia o si rifiuta. In modalità normale, si richiama l’assistente vocale, mentre tenendolo premuto per 1 secondo si attiva o disattiva l’ANC. Infine, abbiamo una comoda gaming mode cliccando 4 volte. Non è facile trovare auricolari così completi per la fascia di prezzo a cui appartengono.

Prendendo poi nello specifico la cancellazione del rumore attiva, abbiamo un ottimo isolamento e si arriva ad abbassare di 35 dB l’ambiente circostante. Il Bluetooth, standard 5.1, collega rapidamente ed in maniera stabile gli auricolari allo smartphone o qualsiasi altro dispositivo. Promossi senza dubbio.

Qualità audio – UGREEN HiTune X6

Che dire del comparto sonoro di queste cuffie? L’audio è sicuramente buono, non propriamente il top di categoria, ma riusciamo ad avere un ascolto musicale molto onesto. Il suono è pulito ma forse i bassi sono troppo accentuati. In chiamata nessun problema per chi parla, ma chi ascolta deve alzare leggermente il volume. Questo perché se abbiamo l'ANC attivo, questo riduce la voce di 4 dB. Di conseguenza, bisogna andare a settarlo manualmente. In modalità gaming (bassa latenza) si comportano abbastanza bene, non c’è ritardo vero e proprio e i video ed il gioco sono godibili a livello acustico. Non ci aspettavamo di più, forse, guardando a quanto possono costare.

Autonomia

Molto onesta l’autonomia di questi auricolari UGREEN HiTune X6. Il motivo di questa valutazione nasce dal fatto che ciò che ci garantisce il brand, quindi 5-6 ore in ascolto consecutivo con solo cuffie e fino a 26 ore con il case e non ci hanno mai lasciati senza. Abbiamo trovato molto concreto questo aspetto ed è sicuramente un plus per la valutazione finale.

Recensione UGREEN HiTune X6 – Prezzo e conclusioni

Cosa possiamo trarre, quindi, nelle conclusioni da questa recensione degli UGREEN HiTune X6? Ci siamo ritrovati davanti un paio di auricolari che puntano tutto sulla concretezza e perché no, anche sullo stile, che ci è sembrato propedeutico all’indosso e alla comodità. A livello operativo, bisogna dire, tra ascolto e cancellazione del rumore valgono la fascia di prezzo a cui appartengono e forse fanno anche di più. Ma dove possiamo acquistarli? Li trovate sullo store di Amazon in un range di 45-50€, che dobbiamo dire è piuttosto onesto per quel che offrono. Ricordiamo che per ottenere il prezzo indicato, va spuntato il Coupon nella pagina prodotto.

