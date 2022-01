Recensione NETAC SHADOW DDR4: le RAM da GAMING economiche!

Parlare di componenti per pc a buon mercato in questo momento storico è forse un azzardo, ma navigando in rete sono riuscito a trovare delle RAM di tipo DDR4 prodotte da Netac che promettono buone prestazioni su PC da gaming ad un prezzo ragionevole.

Le ho testate su una macchina secondaria in ufficio ed in effetti hanno qualcosa sotto la scocca che potrebbe interessare a più di qualcuno.

Recensione NETAC SHADOW DDR4

Specifiche Tecniche

Nel momento in cui scrivo questa recensione sono già sul mercato da un po' le memorie RAM di tipo DDR5, anche se la loro diffusione al momento è ancora fortemente limitata. Le Netac Shadow che ho ricevuto sono delle RAM di tipo DDR4, nello specifico il bundle in mio possesso è un 2x8GB a 3200Mhz, quindi 16GB totali e, probabilmente, la configurazione più venduta e diffusa nella gran parte dei computer da gaming “economici” in circolazione.

Le RAM in oggetto, da una prima analisi con CPU-Z possiedono un chip prodotto da Samsung, possono funzionare con tecnologia XMP 2.0 ad una frequenza massima pari a 3200MHz con timing di latenza pari a 16-20-20-40 (solo con XMP attivato, altrimenti si adattano alla vostra scheda madre e alle impostazioni sul BIOS), logicamente a patto che sia supportato dalla scheda madre su cui le RAM sono installate, ma mi pare una precisazione scontata.

I bundle in cui queste RAM sono disponibili sono due, in sostanza: 2x8GB e 2x16GB entrambi con frequenza massima a 3200MHz. In più, per i PC più datati sono disponibili anche le versioni da 2666MHz, ma la loro reperibilità al momento è un po' più limitata.

Per quanto riguarda l'aspetto costruttivo le RAM di Netac appaiono al pari di memorie ben più costose come le gloriose Corsair Vengeance (in mio possesso e pagate carissimo alla loro uscita); possiedono il corpo in alluminio per consentire una buona dissipazione del calore ed un design, tutto sommato, piuttosto in linea con quanto fanno altri produttori.

La versione che sto provando è quella senza LED RGB, che Netac tuttavia produce e che avrò modo di provare nelle prossime settimane, con dimensioni del dissipatore ridotte e che non richiedono un ingombro particolare (come invece le versioni con LED).

Piattaforma di Testing e Benchmark

Ho avuto modo di testare le RAM Netac in modello Shadow da 3200MHz su una scheda Madre Z390-A PRO di MSI insieme ad un processore Intel Core i7 9700K Coffee Lake, interamente stock e senza modifiche di alcun tipo.

Ho provato le RAM mettendole a confronto con una RAM di Kingston (modello Hyperx Fury, altrettanto economico ma molto meno rispetto queste Netac) e anche nei benchmark i risultati non si discostano assolutamente. La differenza tra Netac e Kingston, almeno sui modelli confrontati, è minima ed assolutamente di poco rilievo: tenete sempre in considerazione che Netac utilizza chip prodotti da Samsung, che senza dubbio sono una garanzia di qualità.

Nei benchmark con Passmark le DDR4 Shadow di Netac raggiungono valori pari a 6356MB/s di media in lettura e circa 7109M/s in scrittura su una matrice di 512MB come campione. In questa tipologia di test e nel grafico in basso ho ottenuto delle performance lievemente superiori, in parità di condizioni, con le RAM di Netac, e si evince sia in lettura che in scrittura con dei picchi lievemente superiori.

Nei test di latenza i risultati hanno mostrato una media di 77.53ns, un valore un po' più alto rispetto a kit di RAM da gaming nettamente più costosi (come il Kit di Crucial in modello Ballistix che ottiene valori pari a 72.0ns circa). Tutti gli altri benchmark eseguiti con UserBench, PerformanceTest e altri li trovate in galleria.

1 di 12

Considerazioni e Prezzo

Ho provato queste RAM sulla macchina più recente (in mio possesso) ma sono certo che avrei potuto cavare qualche risultato lievemente migliore su una piattaforma di testing più moderna della mia; resta il fatto, tuttavia, che il KIT di Netac è piuttosto economico ed è reperibile ad un prezzo veramente irrisorio se confrontato con la concorrenza, inferiore ai 60€ direttamente su Amazon.

Questo Kit è l'ideale per chi vuole fare un upgrade alla memoria RAM del proprio computer spendendo poco ed avendo una resa al pari di modelli più costosi, l'affidabilità è garantita. Nel caso in cui, invece, siate in possesso di macchine super performanti con hardware di un certo livello, il mio consiglio è di non risparmiare sulle memorie RAM ed affidarvi ai più recenti modelli DDR5.

