Il 2 in 1 CHUWI Hi10 X è imperdibile: nuovo ribasso con tastiera e penna in regalo

Siete in cerca di un terminale votato alla produttività ma che sia in grado di offrire anche la massima portabilità? Allora puntate ad un tablet PC 2 in 1, una soluzione comoda e versatile: CHUWI Hi10 X, degno esponente della categoria, scende ad un prezzo super con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa ma anche con penna e tastiera in regalo!

CHUWI Hi10 X è il 2 in 1 versatile e economico, per tutte le tasche | Codice sconto

Dotato di Windows 10 Home, il tablet PC offre un display LCD da 10.1″ con risoluzione Full HD, in un corpo compatto e leggero, realizzato in metallo. CHUWI Hi10 X è mosso dal processore Intel Gemini Lake N4120, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Insomma, se mirate ad una soluzione votata alla produttività, ma con un occhio anche allo stile e all'intrattenimento (specialmente per la visione di contenuti multimediali), allora di certo il terminale targato CHUWI non vi deluderà.

Il tablet PC 2 in 1 CHUWI Hi10 X torna disponibile in offerta su Banggood, con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store; inoltre sono inclusi anche tastiera e penna, in modo da avere un'esperienza completa a tutto tondo. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

