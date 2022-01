Realme lancerà presto un altro smartphone con Snapdragon 695

Nell'attesa di lanciare la serie Realme 9, un altro smartphone con Snapdragon 695 5G sembra in dirittura d'arrivo con specifiche molto simili. Infatti, il mid-range RMX3475 dalle buone caratteristiche sta per fare il suo debutto, ma come si chiamerà?

Realme RMX3475: cosa sappiamo sul nuovo mid-range con Snapdragon 695?

Design e specifiche tecniche

Il nuovo Realme RMX3475 si presenta sul TENAA mostrando un design molto simile a quello visto per Realme 9i e per Realme 9 Pro/Pro+, con bumper fotocamera a contenere due sensori più grandi ed uno più piccolo. Quindi, è ipotizzabile che questo smartphone possa essere un corrispondente della serie V o Q, che per il 2022 non ha ancora modelli. Passando a quello che invece il display, abbiamo una soluzione punch-hole da 6.58″ Full HD+ LCD. Purtroppo non abbiamo notizie in merito a quello che è invece il refresh rate.

Guardando invece poi al comparto hardware interno, secondo l'ente è presente un dispositivo con chipset da 2.2 GHz, che dovrebbe coincidere con lo Snapdragon 695, quindi 5G ma medio gamma e che dovrebbe essere presente anche su Realme 9 Pro. Per la memoria ci sarebbero tagli da 6/8/12 GB RAM e 128/256 GB di storage.

Lato batteria troverebbe spazio un modulo da 4.880 mAh (commercializzato a 5.000 mAh di solito), mentre non conosciamo ancora la ricarica rapida. Presenti infine un sensore d'impronte laterale ed un jack audio da 3.5 mm. Dando uno sguardo al comparto fotocamera, sono presenti tre sensori posteriori con il principale da 64 MP e altri due da 2 MP ausiliari. La selfie camera è invece da 16 MP.

Realme RMX3475 – Prezzo e data di uscita

La domanda che ora ci si pone è: quando arriva questo nuovo smartphone Realme? Considerando che è già sul TENAA, è facile che il nuovo modello della serie V o della serie Q possa arrivare in Cina entro febbraio 2022, con possibilità di vederlo in Occidente come possibile Realme 9s (è una speculazione, certo, ma non impossibile). Per il prezzo, considerando le specifiche, siamo in un range tra i 180 e i 220€, che rappresentano il target corretto per questi dispositivi.

