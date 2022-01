Realme sta per lanciare il suo laptop più leggero

I notebook Realme sono sicuramente una delle categorie di prodotto del brand più interessanti lanciati sul mercato nel 2021. Ma l'azienda non ha terminato le sue frecce e sta per lanciare Realme Book Enhanced Air, che sarà il più leggero del suo catalogo, senza rinunciare allo stile.

Realme Book Enhanced Air: cosa aspettarsi dal nuovo e sottile notebook dell'azienda?

A rivelare l'esistenza di questo nuovo modello è stata Realme stessa tramite il VP Xu Qi-Chase, che in un teaser ha svelato la scocca posteriore di questo laptop. Per nulla dissimile dal modello Enhanced con cui completa la serie, dovrebbe essere il notebook più leggero ad oggi presentato dall'azienda, che lascia indovinare ai fan il peso. Se così fosse, si scenderebbe sotto gli 1.47 kg del già citato dispositivo top gamma.

Considerando che dovrebbe essere collocato nella fascia alta del mercato, è molto probabile si avvalga di una scheda tecnica di spessore, come una configurazione Intel Core di 11a generazione, una buona scheda grafica integrata e sicuramente un buon pannello ma dalle forme compatte, che non vada oltre i 14″.

Per ora quindi non ci resta che attendere la presentazione del nuovo Realme Book Enhanced Air, che avverrà nelle prossime ore, cioè il 18 gennaio 2022 ed avremo quindi un ulteriore competitor per i RedmiBook e i Huawei MateBook, che si collocano esattamente nello stesso target di questo laptop, che promette ottime performance.

