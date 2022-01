Dreame H11 Max: prezzo bomba con il nuovo Coupon

Gli aspirapolvere ciclonici, specie quelli 2-in-1, sono tutti molto simili ma a far la differenza sono le prestazioni. Come nel caso del Dreame H11 Max, che si rende davvero irresistibile grazie alla nuova offerta su Amazon condita da un nuovo codice sconto.

Codice sconto Dreame H11 Max: come risparmiare sull'aspirapolvere 2-in-1 in offerta

L'aspirapolvere lavapavimenti Dreame H11 Max è un prodotto davvero completo, che si pone come una delle migliori soluzioni della categoria. Questo discorso vale sia per i materiali, sia per le sue specifiche tecniche. Infatti, ci ritroviamo una potenza di aspirazione da ben 10.000 Pa, da distribuire in due modalità di pulizia. A questo si abbina poi la modalità di lavaggio, grazie al serbatoio da 0.4 litri.

Ma non finisce qui, perché H11 Max è dotato anche di un altro serbatoio d'acqua da 0.9 litri, ma stavolta per quella pulita, perché il vacuum cleaner è dotato di funzione di auto-pulizia, una volta apposto nella sua dock di ricarica. Il modulo batteria, combinato ad un motore brushless da 200W, permette una pulizia massima di 35 minuti che, considerando la sua potenza, è più che sufficiente. Se ne volete sapere di più, potete consultare anche la nostra recensione dettagliata.

Trovate quindi l'aspirapolvere Dreame H11 Max in offerta a prezzo bomba sullo store di Amazon grazie al codice sconto dedicato, con tutta la garanzia dell'eCommerce. Tutto ciò che dovrete fare è mettere il prodotto nel carrello e ad applicare il Coupon, che trovate nel box, al checkout: se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

