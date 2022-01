La stampante 3D Creality Sermoon D1 è quella giusta per esperti e principianti

Le stampanti 3D ormai di ogni tipo e modalità, ma soprattutto in ogni offerta. Ci sono poi alcune di qualità superiore, che ci permettono di avere lavori più precisi e di spessore, come nel caso della Creality Sermoon D1, ora in offerta su TomTop grazie ad un codice sconto e anche con spedizione rapida da Europa.

Codice sconto Creality Sermoon D1: come risparmiare sulla stampante 3D in offerta su TomTop

La stampante Creality si compone di una struttura cubica in alluminio in cui sono inseriti pannelli in plexiglass, a cui si aggiungono due porte che danno accesso all'area di stampa posta al centro. Questo tipo di dispositivo è formato da un'asta a vite su doppio asse-Z, permettere una stampa più fluida e precisa.

Passando ai dati tecnici, abbiamo una precisione di più o meno 0.1 mm, con uno spessore che va dallo 0.1 ai 0.4 mm. L'ugello ha un diametro da 0.4 mm, mentre per monitorare il tutto è presente un display da 4.3″ touch screen a colori. Inoltre, è compatibile con vari tipi di filamenti e i vari formati di stampa, con in più la possibilità di inserirli tramite Scheda SD (nella confezione ne è inclusa una da 8 GB).

Trovate quindi la stampante 3D Creality Sermoon D1 in offerta su TomTop, questo grazie al codice sconto dedicato e soprattutto una comoda spedizione dai magazzini europei dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Volete conoscere altre occasioni imperdibili di TomTop? vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il