Nubia Z40 Pro si presenta: i compromessi saranno un ricordo

Nel mercato smartphone un po' tutti i brand stanno iniziando a muoversi per presentare i loro flagship per il 2022 e tra questi non manca Nubia, che lancerà il suo nuovo Z40 Pro. Questo smartphone rappresenta un ulteriore passo in avanti in termini di specifiche tecniche per l'azienda, ma sarà in grado di prendersi le luci della ribalta?

Nubia Z40 Pro sarà il primo con lente fotocamera da 35 mm

Design e specifiche tecniche

Cosa sappiamo in merito al nuovo flagship di Nubia? Z40 Pro, come dovrebbe chiamarsi, non ha ancora indicazioni in merito al suo design, ma sappiamo già qualcosa in merito alle specifiche tecniche che lo comporranno. Infatti, il brand ha confermato la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1, a cui abbina un sistema di dissipazione con nuovi materiali simili a quelli utilizzati per le componenti aerospaziali.

A questo, Nubia aggiunge al suo nuovo flagship una novità non da poco nel comparto fotocamera. Infatti, Z40 Pro sarà il primo smartphone a montare una lente personalizzata da ben 35 mm, sinonimo che avrà un sensore al suo interno molto grande. Che sia quindi il primo smartphone con sensore da 200 MP?

Nubia Z40 Pro – presunto prezzo e data di uscita

Nubia non ha ancora annunciato una data di uscita precisa per la serie Z40, ma il periodo sì e questo è febbraio 2022, ipoteticamente poco dopo il Capodanno cinese, visto che parlano di fine ed inizio anno, quindi detto alla cinese, sarà proprio dopo il Festival di Primavera. Quanto al prezzo, non ci sono indiscrezioni di sorta, ma possiamo ipotizzare sempre intorno ai 650/700€ al cambio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il