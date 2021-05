Mentre gli occhi degli appassionati di gaming mobile sono tutti rivolti al cugino Red Magic 6, inizia già a venire fuori qualche dettaglio in merito a Nubia Z30 Pro: andiamo a scoprire le prime indiscrezioni in merito a design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo flagship della casa di Ni Fei.

Aggiornamento 11/05: Nubia Z30 Pro protagonista di un nuovo poster, con un accenno al possibile design. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione “Design e display”.

Nubia Z30 Pro: tutto quello che sappiamo sul nuovo top

Design e display

Il precedente Z20 ha lasciato tutti di stucco per il suo Second Display, ma sembra che l'azienda cinese abbia mandato in pensione questo form factor, puntando ad un top di gamma più classico (seppur non privo di novità). Ovviamente le immagini render dedicate a Nubia Z30 Pro sono da prendere come semplici rumor e nulla più, almeno fino all'arrivo di leak più affidabili o di notizie ufficiali. Volendo prendere per buono il tutto, il prossimo flagship dovrebbe avere dalla sua un ampio display con bordi curvi, privo di notch e fori. Insomma, sembra che il dispositivo sia dotato di una fotocamera sotto il display: che si tratti della nuova generazione di ZTE, con tanto di riconoscimento facciale 3D?

Il retro presenta invece una quad camera con un teleobiettivo dotato di zoom 100X (digitale). L'interno dispositivo presenta delle curvature 3D, in grado di restituire un aspetto premium ed elegante. Una seconda immagine render ci mostra invece un look color ruggine, con il frame perimetrale grigio. Ovviamente anche in questo caso è bene prendere l'immagine con le dovute precauzioni. Comunque vi segnaliamo che secondo DigitalChatStation, il flagship potrebbe essere diverso dai render ed avere un Second Display posteriore, proprio come il modello Z20.

Nel frattempo la compagnia cinese ha pubblicato anche un teaser ufficiale dedicato proprio al design. L'immagine mostra i contorni di un dispositivo con bordi curdi e cornici sottilissime (almeno per quanto riguarda il bordo superiore). Anche se il poster non fa alcun riferimento alla selfie camera, è impossibile non notare alcun accenno a notch o punch hole. Quest'assenza potrebbe significare tutto come nulla, ma visto che parliamo pur sempre di ZTE (primo brand ad implementare la selfie camera Under Screen), in tanti vedono una “conferma” della fotocamera sotto il display. Sarà davvero così?

Hardware

Anche se il design di Nubia Z30 Pro è ancora incerto (i presunti render di cui sopra sono da considerare alla stregua di un rumor) sappiamo per certo che il nuovo top gamma del brand sarà dotato del chipset Snapdragon 888 con tutto quello che ne concerne, quindi anche la GPU Adreno 660 e l'architettura Kryo 680.

Per il resto, il leaker DigitalChatStation ha individuato una presunta certificazione: qui si parla di un modello siglato NX667J, con il supporto alla ricarica rapida da 120W, similmente a Red Magic 6 Pro.

Nubia Z30 Pro: data di presentazione e indiscrezioni sul prezzo

Tramite un post sul social cinese Weibo, il CEO Ni Fei ha confermato nome e data di presentazione del prossimo top di gamma: Nubia Z30 Pro sarà lanciato in patria a partire dal prossimo 20 maggio 2021. Inoltre il dirigente afferma in un lungo comunicato che il dispositivo sarà dotato di funzioni SLR professionali. Insomma, il comparto fotografico dovrebbe rivaleggiare con quello di una reflex, ma ovviamente aspettiamo maggiori dettagli in merito.

Per quanto riguarda il prezzo del presunto Nubia Z30 (o Z o addirittura Z21, si vocifera) potrebbe essere non troppo dissimile dal precedente Z20, arrivato in Italia giusto un anno fa a 499€.

