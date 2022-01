Magisk 24 ufficiale: tutte le novità, fra Android 12 e Zygisk

Nonostante il suo creatore sia stato assunto da Google e incorporato nel team Android, Magisk 24 dimostra che il supporto sta proseguendo. Praticamente qualsiasi utente nel mondo che voglia moddare il suo smartphone Android fa affidamento a Magisk, il software di riferimento per il mondo del modding. Ogni smanettone che si rispetti sa che Magisk è il software necessario per abilitare tutta una serie di funzionalità altrimenti precluse. Curiosi di cosa potete fare con Magisk? Potete scoprirlo nel mio articolo dedicato.

Magisk 24, ufficiale la nuova versione: ecco cosa cambia con l'aggiornamento

Arriva quindi Magisk 24, adesso disponibile pubblicamente, la cui novità principale è sicuramente il supporto ad Android 12. Diventa così possibile moddare anche gli smartphone con l'ultima edizione del robottino verde, ma non solo. L'altra novità rilevante si chiama Zygisk, dando modo a Magisk di agire su Zygote, il primo processo che Android carica al suo avvio. In questo modo, i moduli Magisk diventeranno più potenti e configurabili, potendo essere eseguiti direttamente nel processo di ogni app Android.

Al contempo, Magisk 24 significa l'addio a MagiskHide, il tool che tantissimi hanno utilizzato per nascondere Magisk a SafetyNet e poter utilizzare app come Google Pay, Netflix, Pokémon GO e altre. Ciò significa che d'ora in poi serviranno moduli esterni per aggirare i blocchi di sicurezza di Google. Sparisce anche il repository centralizzato da cui era possibile scaricare direttamente i moduli Magisk.

Ecco il changelog completo di Magisk 24:

Generale MagiskHide è stato rimosso da Magisk Supporta Android 12 Supporta dispositivi che non supportano 32 bit e eseguono solo codice a 64 bit Aggiorna BusyBox alla versione 1.34.1

Zygisk Introduce una nuova funzionalità: Zygisk Introduce la funzione DenyList per ripristinare le funzioni di Magisk nei processi selezionati dall'utente

MagiskBoot Supporta l'applicazione di patch a zImages del kernel a 32 bit Supporta l'intestazione dell'immagine di avvio v4 Supporto per l'eliminazione di skip_initramfs da dtb bootargs Aggiunta nuova variabile env PATCHVBMETAFLAG per configurare se i flag vbmeta devono essere patchati

MagiskInit Supporta il caricamento di fstab da /system/etc (richiesto per Pixel 6) Supporto /proc/bootconfig per il caricamento delle configurazioni di avvio Migliore supporto per alcuni dispositivi Meizu e OnePlus/Oppo/Realme Supporto init.real su alcuni dispositivi Sony Salta il caricamento di Magisk quando rileva DSU

MagiskPolicy Carica *_compat_cil_file da system_ext

MagiskSU Usa devpt isolati se il kernel lo supporta Risolto il problema con la shell di root se è impostato lo spazio dei nomi di montaggio isolato

resetprop Le proprietà eliminate ora vengono cancellate dalla memoria invece di essere semplicemente scollegate

App Crea un unico APK per tutti gli ABI Passa a utilizzare di default la barra di navigazione in basso Il download dei moduli dal Magisk-Modules-Repo centralizzato è stato rimosso Supporta la configurazione utente dell'applicazione di patch vbmeta dell'immagine di avvio Ripristina la possibilità di installare Magisk sull'altro slot su alcuni dispositivi A/B Consenti ai moduli di specificare un URL di aggiornamento per l'aggiornamento in-app + l'installazione



