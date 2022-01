Xiaomi 12: arriva l’edizione speciale dedicata al Capodanno cinese

Il Capodanno cinese è ormai alle porte e per celebrare l'arrivo della festività più importante dell'anno, la compagnia di Lei Jun ha lanciato un'edizione speciale di Xiaomi 12 a tema, realizzata in collaborazione con Qualcomm.

Xiaomi 12 ritorna in una nuova edizione speciale per il Capodanno cinese

Per quanto riguarda il design e lo stile del top di gamma, non vengono apportate modifiche: si tratta del solito Xiaomi 12 ma arriva con una confezione di vendita speciale, dedicata al Capodanno cinese, ed una serie di chicche pensati ad hoc. Questo sarà l'anno della tigre e infatti la fiera creatura compare – in versione stilizzata – sia sul cartonato che sulla cover presente in confezione. Per quanto riguarda lo smartphone, è disponibile nella sola colazione nera; tuttavia, oltre alla custodia protettiva troviamo anche un chip Snapdragon 8 Gen 1 commemorativo (dato che questa versione è realizzata in collaborazione con Qualcomm).

Le vendite partiranno in Cina dal 30 gennaio: la confezione speciale verrà proposta in quantità limitate, quindi è lecito aspettarsi un sold out istantaneo. Non è stato ancora svelato il prezzo, ma intanto sul celebre store JD è partita una simpatica iniziativa che permette di provare a vincere la confezione regalo tramite estrazione (pagando solo 1 yuan, 0.14 centesimi al cambio).

Volete saperne di più sul Capodanno cinese? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se invece state aspettando con hype l'arrivo del nuovo top di gamma di Xiaomi… non perdere la nostra recensione di Xiaomi 12!

