iQOO 9 Pro, riprese “spaziali”: la nuova Gimbal camera all’opera

Il 5 gennaio 2022 iQOO ha messo un nuovo accento sulla sua produzione lanciando gli smartphone 9 e 9 Pro, ad oggi tra i modelli più completi sul mercato, specie per la fotocamera. Infatti, in questa nuova serie si è visto il debutto di una nuova camera super stabilizzata, che iQOO stessa ha messo alla prova realizzando una sorta di set cinematografico spaziale.

iQOO 9 Pro, la fotocamera è da film: le riprese video sono davvero stabilissime

In un video esplicativo, iQOO 9 Pro è diventato la macchina da ripresa per quello che sembra un vero e proprio set di un film sullo spazio. E non è un caso infatti se, oltre a tre smartphone completi utilizzati per le riprese, abbiano ricreato un piccolo robot con il modulo fotocamera per simulare un futuro su Marte. Il risultato delle riprese è davvero impressionante per la stabilità con cui sono realizzate.

Ed è questo un po' il punto forte del sensore Samsung ISOCELL GN5, che è andato a sostituire il GN1 portando una qualità superiore non solo nella resa, ma proprio anche nella stabilità, motivo per cui è definita Gimbal Camera 2.0. A questo però iQOO 9 Pro aggiunge la qualità del suo display AMOLED E5, sempre di Samsung, che è utile agli operatori di ripresa per ottenere un'anteprima sulla fedeltà dei colori.

Insomma, pare che stavolta l'universo vivo abbia fatto centro anche per quanto riguarda il suo sub-brand, che quindi anticipa quello che vedremo quando arriveranno sul mercato i modelli della serie X80, che a questo punto si preannuncia da podio per i cameraphone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il