Haylou GT3 sono le TWS con Bluetooth 5.0 leggere e comode, ora a meno di 20€

Siete in cerca di un paio di auricolari economici ma in grado di regalare qualche soddisfazione? Allora eccovi la nuova offerta targata TomTop con le cuffie true wireless Haylou GT3 in sconto ad un prezzo super invitante: si tratta di una soluzione accessibile ma che non si fa mancare quasi nulla.

Haylou GT3: le cuffie true wireless scendono di prezzo grazie a quest'offerta lampo

Caratterizzate da un design essenziale ed un corpo leggero, gli auricolari TWS Haylou GT3 si presentano come una soluzione economica ma completa e comoda. Dotate di un peso di appena 3.9 grammi, offrono un'indossabilità in-ear e montano driver da 7.2 mm. Il tutto in una scocca con certificazione IPX4 resistente a schizzi di pioggia e al sudore. Non mancano poi la connettività Bluetooth 5.0 (più stabile ed efficiente), la riduzione del rumore in chiamata ed una custodia dotata di una batteria da 600 mAh, per un'autonomia complessiva fino a 24 ore.





Le cuffie true wireless Haylou GT3 scendono di prezzo sullo store TomTop, con tanto di spedizione gratis (dai magazzini cinesi). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

