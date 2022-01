Geekbuying si prepara al Capodanno Cinese 2022 con tanti Coupon!

In Cina inizieranno a breve i festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2022, che quest'anno celebra il segno zodiacale della Tigre, con tanti store che si stanno adoperando tra sconti e offerte, tra cui Geekbuying. Infatti, lo store ha portato, come suo solito, tante iniziative che vi permettono di ottenere numerosi sconti tramite Coupon e non solo.

Geekbuying Spring Festival: tutte le offerte e i Coupon per il Capodanno cinese 2022

Warm-Up

Ma come si struttura l'iniziativa Geekbuying Spring Festival 2022? Lo store mette a disposizione varie promozioni che permettono di ottenere Coupon attraverso determinati acquisti o operazioni. Nel periodo di warm-up infatti, chi acquista un prodotto dal costo superiore di 100$, riceve un Coupon per risparmiare 20$ su un acquisto di 200$ nel periodo promozionale fino al prossimo 3 febbraio 2022. Ma non finisce qui! Oltre a questo infatti, potete acquistare tanti prodotti in offerta a partire da 9.99$.

Coupon Generici

Se non siete ancora sazi, nel periodo di promozione vero e proprio, Geekbuying porta ben 3 Coupon generici da utilizzare in determinate soglie di spesa. Spendendo un minimo di 30$ otterrete 3$ di sconto, mentre se ne spendete 120$ se ne ottengono 10$ e per finire con una spesa di 300$ arriviamo a 20$ di sconto. E se volete tentare la fortuna, nel periodo della promozione vera e propria, è possibile vincere nel Lucky Draw vari premi tra Coupon e prodotti veri e propri.

Ricordiamo che il warm-up del Capodanno Cinese 2022 di Geekbuying è valido dal 24 al 27 gennaio 2022, mentre il periodo di attività vero e proprio è valido fino al prossimo 8 febbraio 2022. Vi lasciamo la pagina principale con tutti i dettagli utili. N.B. Se non doveste riuscire a visualizzarla correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

