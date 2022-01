Rogbid Panda: lo smartwatch Android 10 è tornato in una nuova veste

Qualche tempo fa, Rogbid aveva presentato al mondo il suo smartwatch Panda, dotato di funzioni e caratteristiche da smartphone Android. Ora il brand lo ha rivisitato, ha aggiornato il sistema e la memoria e lo ha reso un modello Pro che può rispondere alle esigenze di tanti utenti.

Rogbid Panda: tutto sulla nuova versione dello smartwatch 4G Android 10

Lo smartwatch Panda ritrova lo stile che contraddistingueva la prima versione, ma se ne aggiunge una variante con corona in ceramica, che dà un tocco premium al dispositivo. In ogni caso, che si decida di acquistare una o l'altra versione, troviamo caratteristiche interessanti.

Si parte da un display LCD da 1.69″ IPS Gorilla Glass 4. All'interno troviamo invece il chipset MediaTek MT6739, a cui si abbinano ora 4/64 GB di storage. Non manca poi l'ingresso alla Nano SIM, una batteria da 1.600 mAh ed un comparto fotocamera doppio da 13+8 MP. A questo si aggiunge il sistema Android 10 (nella versione 3/32 GB è Android 7.1.1).

Cosa vuol dire questo? Che su Rogbid Panda potete utilizzare tutte le applicazioni del Play Store di Google direttamente dal vostro smartwatch e senza utilizzare lo smartphone! Infine, sono presenti GPS, altimetro, barometro e soprattutto impermeabilità fino a 5 ATM.

Ma dove possiamo acquistare questa nuova versione dello smartwatch Android? Rogbid Panda è ora in offerta, in pre-ordine sullo store di Banggood ad un ottimo prezzo, ma se volete acquistarlo sempre ad un ottimo prezzo, è disponibile anche sullo store ufficiale del brand. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

