Mpow H17 in offerta portano l’ANC a meno di 30€

La feature della cancellazione attiva del rumore ha ormai preso un po' tutti gli utenti, ma spesso abbiamo cuffie di questo tipo davvero costose. A provare a risolvere il problema ci pensano le cuffie ANC Mpow H17, ora in offerta sullo store di Geekbuying ad un prezzo davvero intrigante grazie al codice sconto e la spedizione da Europa.

Codice sconto Mpow H17: le cuffie ANC sono in offerta su Geekbuying

Dalle linee eleganti ma uno stile semplice, le cuffie Mpow sono in modalità Over-Ear, quindi che vanno a coprire tutto il padiglione auricolare. Andando poi nello specifico a ciò che offrono a livello tecnico, abbiamo un'ottima autonomia grazie alla batteria da 650 mAh, che permette fino a 45 ore di utilizzo.

Inoltre, per le chiamate e le videochiamate, è incluso il microfono con tecnologia cVC 6.0, così da poter parlare in maniera più chiara e pulita. Per l'audio, molto lo fanno i driver da 40 mm che permettono di ascoltare musica in qualità alta e senza veri compromessi. Per l'ANC, potete attivarlo tramite uno switch posto sulla cuffia.

Trovate le Mpow H17 disponibili sullo store di Geekbuying ad un prezzo davvero competitivo, questo perché è ora disponibile un codice sconto dedicato e soprattutto una comoda spedizione dai magazzini europei gratuita. Trovate il link all'acquisto qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il