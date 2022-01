Lenovo Tab M10 (3a Gen) sta arrivando con un chipset inedito

Tra i tablet più venduti nelle catene di elettronica, il Lenovo Tab M10 è pronto a rinnovarsi per una terza volta. Il modello entry-level del brand punta a portare alcune novità, anche migliorative, rispetto alla generazione precedente, puntando però sempre al rapporto qualità/prezzo.

Lenovo Tab M10 (3a Gen) appare su Google Play Console

Design e specifiche tecniche

Il design mostrato dalla certificazione Google Play Console ci riporta un anteriore pressoché identico al precedente, con cornici ottimizzate. Sappiamo però già di più in merito al display, visto che si ritroverà un pannello Full HD 16:10 (1920 x 1200 pixel) con una densità di 240 PPI. Curioso il fatto che ci sia solo la versione con risoluzione FHD, visto che la seconda generazione di Tab M10 arrivò in due versioni, di cui una in 720p.

Passando all'hardware interno, la scelta del chipset possiamo definirla inedita. Infatti, pare che su Lenovo Tab M10 di terza generazione sia presente il SoC Socionext SC1408AJ1, un Quad-Core da 1.1 GHz. Questo ci fa pensare che il brand voglia giocare al ribasso in quanto a prestazioni, sebbene ci siano comunque 4 GB RAM, ma leggendo sul sito del chipmaker, si tratta di un chipset customizzato e che Lenovo potrebbe rendere “proprio” con alcune ottimizzazioni.

Quanto al software, è riportato che vi sarà Android 11 pre-installato sul dispositivo e che su questo potremmo trovare applicazioni di Google pre-installate come Duo, Kids Space, Messaggi, Foto e anche app di terze parti come Netflix.

Prezzo e disponibilità

Non abbiamo purtroppo dati in merito alla data di uscita di questo tablet Lenovo ma, considerando la certificazione, è ipotizzabile che nel mese di febbraio Tab M10 (3a Gen) possa arrivare nel mercato Global e quasi sicuramente anche nel nostro paese. Per il prezzo, non ci aspettiamo costi più alti di 180/200€, specie considerando la scheda tecnica. Possibile anche che ci sia una versione più potente, ma per ora non ci è dato di saperlo. Se volete conoscere un modello Lenovo più potente, potete dare un'occhiata alle ultime sul Legion Y700, il prossimo tablet da gaming dell'azienda.

