Voglia di Google Pixel 6? L’occasione arriva da Amazon, al minimo storico!

Puntate all'ultimo flagship di Google ma volete risparmiare? Niente paura perché grazie ad Amazon Germania Google Pixel 6 scende al minimo storico: un'occasione imperdibile per gli appassionati della serie di dispositivi di Big G.

Google Pixel 6 è in offerta su Amazon Germania al miglior prezzo di sempre

L'ultimo top di casa Google arriva con un design inedito ed interessante, unico e stiloso, con un ampio modulo fotografico centrale inserito in una banda in vetro elevata rispetto al resto della scocca. Frontalmente troviamo un display OLED da 6.4″ Full HD+ a 90 Hz, con un notch a goccia per la selfie camera. Il cuore di Google Pixel 6 è l'altra grande novità del flagship: si tratta del SoC Tensor, il primo targato Google, prodotto da Samsung e accompagnato da Titan M2, chip dedicato alla sicurezza. Per la batteria abbiamo un'unità da 4.600 mAh con supporto alla ricarica wireless. Presente all'appello una Dual Camera da 50 + 12 MP con sensore principale Samsung GN1 e grandangolo IMX386.

Il nuovo Google Pixel 6 (da 128 GB) è in offerta lampo su Amazon Germania: non dovrete far altro che effettuare l'accesso con il vostro solito profilo e procedere con la spedizione in Italia. Una volta inserito il prodotto nel carrello troverete uno sconto di 30€ al check-out ed il prezzo scenderà alla cifra indicata nel box qui sotto. Se non visualizzate correttamente il link presente in basso, provate a disattivare AdBlock.

