Xiaomi ha rinnovato la lavagna digitale Mijia: ora ha memoria più capiente

Lo sconfinato universo Xiaomi Mijia ci riserva spesso prodotti che poi si rivelano essere molto utili, come l'ormai iconica lavagna digitale. E non è da meno la sua ultima versione, che ora ha una memoria maggiore e può lasciare più spazio alla creatività.

Xiaomi Mijia Digital LCD Small Blackboard Storage Edition: tutto sulla nuova lavagna digitale

Se guardiamo alla forma, non si discosta per nulla dai modelli precedenti, che abbiamo anche provato, ma è ciò che può fare che cambia le prospettive. Il pannello utilizzato è di tecnologia LCD, con diagonale da 13.5″ e funziona tramite tecnologia ad induzione elettromagnetica, che permette di avere migliori consumi.

Quelli che vanno a cambiare sono due elementi: il primo, più importante e peculiare di questa versione, è l'aumento della memoria, che ora sale a 121 MB. Di conseguenza, è ora possibile salvare fino a 400 pagine di annotazioni, così da avere più possibilità nel lavoro o nello studio. Sono stati poi inseriti due tasti funzione a sfioramento.

Non manca una connessione Bluetooth che permette di riportare ciò che annotiamo direttamente sullo smartphone, così da non perdere nessuna nota. Insomma, di certo possiamo definirla utile e comoda.

Ma quanto costa la nuova lavagna digitale Xiaomi Mijia Digital LCD Small Blackboard Storage Edition? Il prezzo è chiaramente più alto rispetto alle precedenti, visto che saliamo a circa 42€ (299 yuan), ma ha i giusti motivi per avere questo “rincaro”. Per ora il brand la distribuisce in Cina, ma come accaduto con le precedenti, è facile ritrovarsela su store come AliExpress e Banggood.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il