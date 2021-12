OnePlus 10 Pro non sarà al CES 2022

Se il CES 2020 di Las Vegas riuscì per un soffio a scampare alla pandemia, partita nei mesi successivi, non sarà così per il prossimo CES 2022. La fiera statunitense si terrà ufficialmente, almeno per il momento, ma sono numerose le defezioni che ne hanno colpito l'organizzazione. A differenza del MWC di Barcellona, il CES è un evento meno smartphone-centrico, ma ciò non significa che non ci siano produttori telefonici che mostrino le proprie novità. Non quelli Cina-centrici storicamente poco presenti al CES, come Xiaomi, OPPO e vivo, bensì brand più “occidentali” come OnePlus.

OnePlus cancella la sua presenza fisica al CES 2022 di Las Vegas

Al contrario degli anni passati, a questo giro OnePlus 10 Pro arriverà prima del previsto. Il debutto avverrà a gennaio in Cina, ma visto che sarà anche il mese della succitata kermesse e che OnePlus aveva affermato che ci sarebbe stato, ci si aspettava che qualcosa potesse essere mostrato. Ma così non sarà: OnePlus ha disdetto la presenza al CES 2022 a causa della crescente preoccupazione sulla situazione sanitaria globale.

Another CES in-person dropout: phone maker OnePlus. — Mark Gurman (@markgurman) December 28, 2021

Quali aziende non saranno al CES 2022

OnePlus è soltanto l'ultima delle varie compagne che hanno disdetto la propria presenza al CES 2022: alcune non ci saranno proprio (come OnePlus), altre terranno un evento virtuale per gli spettatori online. Ecco, quindi, quali aziende non ci saranno al CES 2022: Amazon, AMD, AT&T, Google, iHeartRadio, Intel, Lenovo, Meta, Microsoft, MSI, NVIDIA, OnePlus, Pinterest, Ring, TCL, Twitter, T-Mobile e Waymo.

Quali aziende saranno al CES 2022

Al contrario, rimangono teoricamente presenti aziende come Samsung, Sony, LG, HTC e Qualcomm. Tuttavia, ci si chiede se a questo punto il CES 2022 si farà veramente o se gli organizzatori decideranno di issare bandiera bianca. Stando alle dichiarazioni fatte dalla compagnia, sembrerebbe che l'evento si farà lo stesso, a meno di peggioramenti nei prossimi giorni che spingano le autorità a richiederne l'annullamento.

Over 2200 companies are confirmed to participate in person at CES 2022 in Las Vegas. Our focus remains on convening the tech industry and giving those who cannot attend in person the ability to experience the magic of CES digitally. — CES (@CES) December 24, 2021

