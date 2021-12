Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: svelati tutti i prezzi, aumenti in vista

Ebbene sì: a meno di 24 ore dalla presentazione, sappiamo già quali dovrebbero essere i prezzi di listino di Xiaomi 12, 12 Pro e 12X. La fonte non è ovviamente ufficiale, ma la notizia arriva da parte di Ishan Agarwal, leaker sempre molto affidabile quando si tratta di Xiaomi. Se le cifre verranno confermate, si prospetta qualche aumento di prezzo per alcuni modelli.

Pubblicati in rete i prezzi proposti per l'intera serie Xiaomi 12

Secondo quanto trapelato, ecco quali sarebbero i prezzi per la Cina:

Xiaomi 12X 8/128 GB: 3.499 yuan (485€) 8/256 GB: 3.799 yuan (527€) 12/256 GB: 3.999 yuan (554€)

Xiaomi 12 8/128 GB: 4.299 yuan (596€) 8/256 GB: 4.599 yuan (638€) 12/256 GB: 4.999 yuan (693€)

Xiaomi 12 Pro 8/128 GB: 4.999 yuan (693€) 8/256 GB: 5.299 yuan (735€) 12/256 GB: 5.699 yuan (790€)



Tralasciando Xiaomi 12X, che per la prima volta dovrebbe essere presentato in madrepatria (11X era esclusiva dell'India), Xiaomi 12 sarebbe il modello per il quale ci sarebbero prezzi più alti della generazione passata. Se si prendono i prezzi di Xiaomi 11 al lancio in Cina, ammontavano a 3.999, 4.299 e 4.699 yuan per gli stessi tagli di memoria. Questo significa un aumento di 300 yuan, pari a circa 42€ in più. Non cambiano, invece, i prezzi di Xiaomi 12 Pro che coincidono con quelli del precedente 11 Pro. Non resta che scoprire se saranno questi i prezzi reali e soprattutto come si rifletteranno qua in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il