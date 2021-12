Crea la postazione perfetta con il supporto multifunzione LANQ PC Dock Pro

Le offerte di TomTop continuano senza sosta: quest'oggi abbiamo a prezzo scontato – con un risparmio di oltre il 60% – il pratico supporto per monitor LANQ PC Dock Pro: non un semplice sostegno, ma la base per creare una postazione perfetta!

LANQ PC Dock Pro è il supporto multifunzione per monitor senza compromessi

Com'è facile intuire sin dalle immagini, LANQ PC Dock Pro non è un semplice supporto per monitor, bensì una pratica postazione multifunzione. Il dispositivo integra un hub USB 3.0 (anche con porte Type-C), un lettore d'impronte digitali (per un accesso rapido e sicuro al terminale), un adattatore Wi-Fi Dual Band (fino a 1.200 Mbps) ed una base di ricarica wireless. Il tutto è abbellito da una serie di luci RGB, perfette per dare un tocco di stile alla propria postazione PC.

Il supporto multifunzione per monitor LANQ PC Dock Pro è disponibile in offerta lampo su TomTop ad un prezzo interessante; non manca poi la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Ovviamente si tratta di un'offerta limitata, disponibile solo per un determinato numero di unità: se siete interessati, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina del prodotto. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il