Huawei Watch GT 2 si aggiorna in Europa: Petal Maps pre-installato e tanto altro

Nonostante sia ormai stato “sostituito” da Watch 3 e GT 3, Huawei Watch GT 2 resta una gradita alternativa, specie in tema di aggiornamenti. Lo smartwatch del brand infatti ha ottenuto un update abbastanza sostanzioso in Europa e verosimilmente arriverà anche in Italia, includendo novità interessanti.

Huawei Watch GT 2: cosa ci porta l'ultimo aggiornamento?

A pochi giorni dal rilascio cinese, la build 11.0.14.90 è ora disponibile per i Watch GT 2 anche in Europa. Ma quali sono le novità di questo aggiornamento? Si parte dall'aggiunta di una password per il blocca schermo, al fine di aumentare la sicurezza del dispositivo.

In più, in tema di esercizi sportivi, è stata aggiunta la visualizzazione dell'alba e del tramonto per gli allenamenti all'aperto, oltre al supporto per zone di andatura della corsa al fine di ottenere un monitoraggio più preciso. E sempre per gli allenamenti, è ora disponibile l'Always-On così da averli presenti in tempo reale.

Per quanto riguarda la salute, è stata ottimizzata la funzione Calendario del ciclo femminile ed è supportata l'aggiunta manuale dei vari periodi direttamente da smartwatch. Infine, ma non meno importante, è stata aggiunta di default Petal Maps, il sistema di navigazione di Huawei, che prima andava invece installato dallo store.

Il roll out dell'aggiornamento per Huawei Watch GT 2 è ora in espansione in tutta Europa e quindi, per capire se è già arrivato anche a voi, vi consigliamo di controllare nell'Installer. Il peso dell'aggiornamento è di 227 MB, quindi molto sostanzioso.

