Samsung: ecco i modelli che si aggiorneranno ad Android 12 e One UI 4.0

Fra le tante compagnie che si stanno preparando all'aggiornamento ad Android 12 c'è anche Samsung, in vista del major update alla One UI 4.0. E come altre compagnie come Xiaomi e OnePlus, anche la casata coreana sta preparando l'update che da qui ai prossimi mesi si farà strada sui vari modelli a catalogo. Non soltanto top di gamma, ma anche moltissimi smartphone mid-range ed entry-level che compongono la lista di smartphone dell'azienda.

Ultimo aggiornamento: 5 novembre

Ecco quali smartphone Samsung riceveranno l'aggiornamento One UI 4.0 con Android 12

Come ogni major update che si rispetti, anche la One UI 4.0 su base Android 12 a cui Samsung sta lavorando porta con sé molteplici novità. L'esperienza introdotta con la One UI 3 non viene stravolta, ma arricchita con novità firmate Samsung e tratte dall'ultima release del robottino verde. Se foste curiosi, vi lascio direttamente il changelog completo:

Privacy Indicatori della fotocamera e del microfono Posizione approssimativa, mantiene privata quella esatta Avviso ogni volta che un'app accede al contenuto copiato in un'altra app

Tastiera Samsung Accesso rapido a GIF, emoji e adesivi Coppie di emoji animate Ancora più adesivi Assistente alla scrittura in inglese basato su Grammarly

Schermata Home Nuovo design widget e selezione più semplice

Schermata di blocco Cambia uscita audio e registrazione vocale (memo) direttamente dalla schermata Integrazione di calendario e programma

Fotocamera Icone obiettivo mostrano lo zoom In modalità Fotografia, si può toccare a lungo il pulsante di scatto per avviare immediatamente una registrazione video Aggiungi istanti allo scatto singolo, 5 secondi in più per prolungare la ripresa quando necessario Nuove impostazioni e aspetto più pulito per le modalità Pro e Video Pro Tocca la lente d'ingrandimento per ingrandire e modificare immediatamente le scansioni Ritratti per animali domestici

Galleria Guarda le tue storie prendere vita con i video in evidenza creati automaticamente Ordina più facilmente gli album Riporta le immagini rimasterizzate alle loro versioni originali in ogni momento Maggiore controllo sulle informazioni: modifica o rimuovi data, ora e posizione dalle foto

Editor di foto e video Emoji e adesivi Collage video Controllo dell'illuminazione Momenti salienti Ora si possono riportare foto e video alle loro versioni originali dopo che sono stati salvati, o salvarli come copie per mantenere sia la versione originale che quella modificata Copia e incolla da un'immagine all'altra: si può ritagliare qualsiasi oggetto da un'immagine e incollarlo in un'altra

Emoji AR Usa un'emoji AR come immagine del profilo in Contatti e Samsung account Adesivi del viso Realizza video di ballo con emoji AR Disegna i tuoi vestiti

Condivisione Più personalizzazione Navigazione più facile Condivisione di foto

Calendario Controlla il programma sulla Schermata Home Aggiungi rapidamente gli eventi Nuove opzioni di ricerca Condividi eventi con gli altri Selezione più facile di data e ora Ripristina gli eventi cancellati

Internet Samsung Suggerimenti di ricerca Cerca da Schermata Home Avvia la Modalità Segreta

Assistenza dispositivo Batteria e sicurezza su schermata principale Stato generale smartphone riassunto da un'emoji Controlli diagnostici

Samsung Health Design tutto nuovo Profilo con riepilogo statistiche Sfida i tuoi amici Opzioni di genere più inclusive Più opzioni sul cibo

Bixby Routines Più: condizioni, azioni, controlli, combinazioni, personalizzazioni per le routine

Accessibilità Pulsante mobile per accedere ovunque Azioni rapide spostando mouse sui quattro angoli dello schermo Regola contrasto e dimensioni dello schermo in un attimo Nuove opzioni di visibilità per gli occhi (trasparenza o sfocatura) Schermo extra scuro Notifiche flash personalizzabili Ingrandimento più semplice

Altro Always on Display migliorato Modalità Notte migliorata Informazioni sulla ricarica a colpo d'occhio Controllo luminosità più semplice Suggerimenti video in anteprima Nuovo menu Sicurezza ed emergenza Miglioramenti alla ricerca delle impostazioni Nuovo Monitoraggio guida in Benessere digitale Salta una sveglia solo una volta Doppio orologio Passa dai messaggi alle chiamate Più applicazioni ridimensionabili in Samsung DeX Pannelli Tag Edge migliorati



Quali modelli saranno aggiornati?

Dopo aver parlato delle novità del major update con Android 12, vediamo quali smartphone Samsung saranno aggiornati alla One UI 4.0. Per il momento non c'è ancora una roadmap ufficiale, ma le previsioni parlano dei seguenti modelli:

Modelli Beta Stabile Samsung Galaxy S21 Rilasciata Samsung Galaxy S21+ Rilasciata Samsung Galaxy S21 Ultra Rilasciata Samsung Galaxy S20 Rilasciata Samsung Galaxy S20+ Rilasciata Samsung Galaxy S20 Ultra Rilasciata Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S10 Rilasciata Samsung Galaxy S10 5G Rilasciata Samsung Galaxy S10e Rilasciata Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy Note 20 Rilasciata Samsung Galaxy Note 20 Ultra Rilasciata Samsung Galaxy Note 10 Rilasciata Samsung Galaxy Note 10+ Rilasciata Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy Z Fold 3 Rilasciata Samsung Galaxy Z Fold 2 Rilasciata Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Z Flip 3 Rilasciata Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy A90 5G Samsung Galaxy A72 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A71 5G Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A52s Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A31 Samsung Galaxy A22 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A21 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A12 Samsung Galaxy A12 Nacho Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A03s Samsung Galaxy A02 Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A01 Samsung Galaxy Quanto 2 Samsung Galaxy A Quantum Samsung Galaxy M62 Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy M42 5G Samsung Galaxy M32 Samsung Galaxy M32 5G Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy M31 Prime Edition Samsung Galaxy M31s Samsung Galaxy M22 Samsung Galaxy M21 Samsung Galaxy M21s Samsung Galaxy M12 Samsung Galaxy M02 Samsung Galaxy M02s Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy Tab S7 Samsung Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab S7 FE Samsung Galaxy Tab S6 Samsung Galaxy Tab S6 5G Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab A7 Samsung Galaxy Tab A7 Lite Samsung Galaxy Tab Active 3

