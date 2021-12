Recensione Qualitell T1: il tappetino riscaldante che ti svolta il lavoro

Grazie ad i gadget provenienti dall’ecosistema Xiaomi, ma non solo, abbiamo imparato ad apprezzare la tecnologia a 360°. Oggi, nella nostra recensione vi parleremo proprio di un prodotto, il tappetino riscaldante Qualitell T1, che si può iscrivere a tutti gli effetti nella serie “gadget tech che ti semplificano la vita”, portata dal nostro Dario su TikTok: anzi, se avete un po’ di tempo libero, vi consigliamo di dare un’occhiata sul nostro canale.

Recensione Qualitell T1 | Tappetino riscaldante

Contenuto della confezione

Troviamo il tappetino in una classica confezione di cartone che al suo interno contiene il tappetino, filo per l’alimentazione ed una chicca inaspettata: dei gommini intercambiabili da posizionare sulla plancia d’accensione.

Design e qualità costruttiva

Il tappetino di questa recensione arriva in una colorazione rosa che ricorda un tramonto montuoso. Il design è arricchito da un tocco minimal dato a tutti gli elementi che lo caratterizzano e, questo fa sì, che si riesca a sposare bene con ogni tipo di scrivania. A completare il design del tappetino riscaldante – proprio come accennato sopra – in alto a sinistra troviamo la plancia che permette di controllare l’intensità di calore erogata dalla resistenza interna, che non “deturpa” affatto l’estetica del T1, impreziosendola con la presenza dei piccoli puntali aggiuntivi.

Nulla da dire anche dal punto di vista costruttivo, il tappetino si presenta solido e con un ottimo grip, decisamente al di sopra della media.

Funzionalità

Il Qualitell T1 non è null’altro che un semplice tappetino dalle note funzionalità. Tuttavia, ciò che lo rende “speciale” è la resistenza a serpentina posta lungo il corpo del prodotto, che vi aiuterà a tenere calde le mani anche nei mesi più freddi dell’anno. L’intensità del calore offerta è controllabile tramite una piccola barra di comando che vi permette di raggiungere una temperatura di circa 60°. A proposito di questo, il nostro consiglio è quello di utilizzare il tappetino sempre ad una temperatura intermedia, per evitare che le mani subiscano piccoli sbalzi termici causando geloni.

Recensione Qualitell T1 – Prezzo e conclusioni

Che cosa possiamo dire, in sintesi, di questo tappetino riscaldante Qualitell T1 in recensione? Nelle giornate più fredde, soprattutto se si lavora al PC per ore, può davvero svoltarvi la giornata. E questo anche in relazione al prezzo a cui viene proposto, che si aggira intorno ai 20/25€, che per un prodotto del genere sono sicuramente ben spesi. Il prodotto lo trovare sullo store di Banggood e vi lasciamo il link da cui poterlo acquistare. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

